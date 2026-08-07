離婚後迷上電音 英61歲婦跑夜店瘋派對 「找到快樂忘了年齡」

柯爾(前排左)不受年齡限制，常參加各大電音派對。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 61歲英國阿嬤離婚後愛上硬派電音派對。

61歲英國阿嬤離婚後愛上硬派電音派對。 重點二： 她搬進露營車追逐音樂節，經營7萬粉TikTok帳號。

她搬進露營車追逐音樂節，經營7萬粉TikTok帳號。 重點三：研究指出跳舞有助中年女性紓壓並提升心理健康。

大多數人退休 後忙著養生、定期健康檢查，但61歲的英國阿嬤柯爾（Lynne Cole）卻選擇完全不同的人生。她在離婚後迷上硬派電子音樂（Hardstyle）派對，不但每個月固定參加電音狂歡，還因此成為TikTok擁有7萬粉絲的「電音奶奶」（@RaveGranny）。她坦言，自己直到60歲才真正找到人生熱情，「我從來沒有像現在這麼自由、這麼快樂。」

據紐約郵報（New York Post）報導，柯爾之前是一名在家保母，長年過著平凡的家庭生活。離婚後，她首次踏進知名電子音樂節Defqon，原本只是抱著嘗試心態，沒想到震耳欲聾的音樂與熱烈氣氛，讓她瞬間找回久違的自己。「我當下就知道，這就是我一直在尋找的生活。」她表示，自從第一次參加活動後，便深深愛上電音文化，至今已持續10年。

為了能自由追著各地派對跑，柯爾甚至搬進露營車生活，讓自己隨時都能啟程前往各大音樂節。如今她幾乎每月都會參加電音派對，並透過社群媒體 分享跳舞影片，吸引大批粉絲支持。許多網友留言表示，「看到妳，我對自己的未來充滿期待」、「電音阿嬤，我們愛妳！」

不過，她剛踏入電音圈時可不是這麼受歡迎的。由於年紀遠高於現場多數年輕人，她曾被當面嗆聲「阿嬤快回家」、「這不是妳該來的地方」。但她沒有因此退縮，反而持續出現在舞池中央，用熱情證明年齡不是限制。「只要開始跳舞，我就完全忘記自己61歲了。」

事實上，柯爾並非特例。英國里茲大學（University of Leeds）2025年針對40至65歲女性夜店族群的研究發現，跳舞能顯著改善心理健康與身體狀況，尤其有助於舒緩更年期常見的焦慮、壓力與憂鬱症狀。

研究顯示，超過六成40歲以上的電音愛好者表示，參加派對是為了暫時逃離現實生活，近六成認為，在舞池裡能成為另一個更自在的自己，也讓外界重新思考：享受夜生活，從來不是年輕人的專利。