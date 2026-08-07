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41歲波蘭男子全身埋雪下逾2小時 打破金氏世界紀錄

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波蘭男子2026年Damian Kasprzyk挑戰把全身埋在雪下，長達2小時1...
波蘭男子2026年Damian Kasprzyk挑戰把全身埋在雪下，長達2小時12分鐘12秒，成功打破金氏世界紀錄。(取材自金氏世界紀錄網站)

波蘭41歲男子達米安（Damian Kasprzyk）2月挑戰把全身埋在雪下，長達2小時12分12秒，近日獲得金氏世界紀錄（GWR）認證為「與雪直接全身接觸時間最長的男子」（longest time spent in direct full body contact with snow／male）紀錄。

他2月21日在波蘭成功挑戰，如今獲認證列入「與雪直接全身接觸時間最長的男子」紀錄。原紀錄為瑞士競技舉重運動員梅耶（Elias Meyer）的2小時7秒。

達米安是兩個孩子的父親，他在另一世界紀錄保持人、「浸冰水最長時間的男子」華萊爾揚（Valerjan Romanovski）指導下接受訓練。他曾把自己浸入冰水和冰中，不過這是他這一次嘗試直接接觸雪來接受這項挑戰。  

這並非他的第一項金氏世界紀錄，他的另一紀錄為「全身與冰接觸最長時間的男子」，時間長達5小時1分33秒，在2025年6月創下。

在金氏世界紀錄中，「與雪直接全身接觸時間最長的女子」（longest time spent in direct full body contact with snow (female)）同樣來自波蘭，為瑪麗亞（Maria Bodaj），她的紀錄長達3小時33分鐘33秒。

「與雪直接全身接觸時間最長的女子」為同樣來自波蘭的波達伊（Maria Bodaj），她的紀錄長達3小時33分33秒。 

波蘭男子達米安挑戰把全身埋在雪下，長達2小時12分鐘12秒，成功打入金氏世界紀錄...
波蘭男子達米安挑戰把全身埋在雪下，長達2小時12分鐘12秒，成功打入金氏世界紀錄。(取材自金氏世界紀錄網站)

精華 FAQ

  • 他挑戰的是「與雪直接全身接觸時間最長的男子」紀錄，內容是讓全身直接埋在雪下並持續計時，最後以2小時12分12秒成功刷新紀錄。

  • 他超越的是瑞士競技舉重運動員梅耶（Elias Meyer）的紀錄，原成績為2小時7秒，達米安以更長時間正式改寫榜單。

  • 達米安並非首次登上金氏世界紀錄，他曾創下「全身與冰接觸最長時間的男子」紀錄，時間達5小時1分33秒，顯示他長期進行極端耐寒訓練。

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