我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慈濟遭狠詐3000萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

ICE機場抓人 航空公司拒配合：先拿法官搜查令

歐洲首家 德漢莎集團旗下ITA Airways允大狗陪主人搭機

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ITA Airways自8月3日起，允許大型犬可直接在客艙陪伴主人搭機。(圖／A...
ITA Airways自8月3日起，允許大型犬可直接在客艙陪伴主人搭機。(圖／AI生成)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：ITA Airways成歐洲首家允大型犬進客艙航空公司。
  • 重點二：30公斤以下犬隻可陪主人搭乘部分義大利國內航班。
  • 重點三：新規須預約付費，漢莎集團目前未跟進。

德國漢莎航空（Lufthansa）集團旗下義大利航空公司ITA Airways日前宣布，自8月3日起推出大型犬客艙服務，體重30公斤以下、符合規定的犬隻不用安置於貨艙運輸籠，可直接在客艙陪伴主人搭機，成為歐洲首家推出大型犬客艙服務的航空公司。

德通社（dpa）報導，ITA Airways推出「大型犬登機」（Large Dog On Board）服務，即日起開放預訂，8月3日起適用於部分義大利國內航班。初期每架航班最多可安排兩隻大型犬進入客艙，包括商務艙一隻體重30公斤以下犬隻，以及經濟艙一隻體重15公斤以下犬隻。

過去ITA Airways依一般航空業做法，僅允許體重約10公斤以下（含運輸籠）的小型貓犬進入客艙，超過重量限制的寵物通常須安置於貨艙運輸。

義大利民航局（ENAC）去年修訂寵物航空運輸規定，允許航空公司在符合飛航安全條件下，安排超過原有重量限制的寵物進入客艙。ITA Airways今年稍早完成大型犬客艙測試飛行並獲核准後，正式推出30公斤以下犬隻客艙服務。

根據ITA Airways規定，犬隻搭機須加購這項服務，並至少於起飛四天前透過客服中心完成預約及付款。

飛行期間，犬隻不用待在運輸籠內，但必須全程繫上牽繩、戴上口套，並安排在靠窗座位前方鋪設吸水墊的指定區域，飼主則坐在旁邊座位。

ITA Airways執行長艾伯哈特（Joerg Eberhart）表示，推出大型犬客艙服務是回應乘客希望與寵物同行的需求，公司聽取乘客意見，讓飼主與寵物旅行時不必分開。

航空公司表示，未來將逐步擴大至更多義大利國內航線，並規畫推廣至國際航班，若其他旅客因害怕狗隻或對動物過敏，可申請更換座位。

ITA Airways前身為義大利航空（Alitalia）。德國漢莎航空集團去年取得ITA Airways 41%股權，目前與義大利政府共同持有這家航空公司。

不過，針對ITA Airways推出的新服務，漢莎集團表示，包括德國漢莎航空在內的旗下航空公司，目前都沒有跟進推出大型犬客艙服務的計畫。

精華 FAQ

  • ITA Airways推出「大型犬登機」服務，允許符合規定、體重30公斤以下的犬隻不必放入貨艙，而是直接進入客艙陪同主人搭機。

  • 這項服務自8月3日起先適用於部分義大利國內航班，初期每架航班最多安排2隻大型犬進入客艙，並依艙等與體重設限。

  • 飼主需加購服務，至少在起飛4天前透過客服預約並付款，犬隻飛行時要繫牽繩、戴口套，並安置在指定座位區域。

德國 義大利 寵物

上一則

650萬本輝煌不再 日本最強實體雜誌《週刊少年Jump》首跌破百萬本

延伸閱讀

美航商務艙隱私門 獲准啟用

美航商務艙隱私門 獲准啟用
飛行途中用充氣腳墊 華航長榮有條件允許

飛行途中用充氣腳墊 華航長榮有條件允許
美國會眾議員提「安靜天空法案」 機上擬禁打手機

美國會眾議員提「安靜天空法案」 機上擬禁打手機
稱救援卻涉虐犬 橙縣女子被控15罪名

稱救援卻涉虐犬 橙縣女子被控15罪名

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾迪陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家