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為牠瘋狂…美生物學家106處鯊刺青創紀錄 她要把58「科」全刺上

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佛羅里達州鯊魚生物學家艾蜜莉的脖子後方，也有鯊魚刺青。（取材自金氏紀錄網站）
佛羅里達州鯊魚生物學家艾蜜莉的脖子後方，也有鯊魚刺青。（取材自金氏紀錄網站）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佛州鯊魚生物學家艾蜜莉創下最多鯊魚刺青女性紀錄。
  • 重點二：她身上共有106個鯊魚與化石圖案，仍未完成目標。
  • 重點三：受《大白鯊》啟發，她要把58科鯊魚全刺上身。

佛羅里達州鯊魚生物學家艾蜜莉（Emily Morrison）的外號是「鯊魚小姐」（Shark Lady Emily），她身上從脖子到腳有106處鯊魚刺青，獲金氏世界紀錄認證「身上最多鯊魚刺青的女性」；艾蜜莉說她的紋身之旅尚未結束，她決心要把58科的鯊魚都刺在身上，目前只剩7個科要完成。

紐約郵報（New York Post）報導，艾蜜莉身上有71種鯊魚、牙齒化石和一顆新鮮牙齒的圖案，總共106個圖案。

佛羅里達州鯊魚生物學家艾蜜莉說她的刺青還沒結束，立志把58科所有鯊魚都刺在身上。...
佛羅里達州鯊魚生物學家艾蜜莉說她的刺青還沒結束，立志把58科所有鯊魚都刺在身上。（取材自金氏紀錄網站）

艾蜜莉對鯊魚的癡迷始於她8歲那年看了1975年的經典電影「大白鯊」（Jaws），她看完後覺得自己有天會被鯊魚吃掉，她告訴爸爸這個想法，父親沒有安慰她，反而說她的想法很可笑，並帶著被嚇壞的她到圖書館，要她試著找出怕鯊魚的真正理由。

漸漸地，隨著艾蜜莉了解越多，她對這最被誤解的掠食者就越是著迷，但她覺得資料不夠多，她說自己對鯊魚和軟骨魚類（cartilaginous fish）在存在的4.5億年中的適應和演化過程深深著迷，鯊魚為什麼現在這樣生活、牠們如何影響各自的生存環境，她都很想知道。

佛羅里達州鯊魚生物學家艾蜜莉身上從脖子到腳，共有106處沙魚刺青，獲金氏世界紀錄...
佛羅里達州鯊魚生物學家艾蜜莉身上從脖子到腳，共有106處沙魚刺青，獲金氏世界紀錄認證「身上最多鯊魚刺青的女性」。（取材自金氏紀錄網站）

時光荏苒，十幾年後，當年那個渴求鯊魚知識的小女孩如今在佛州威尼斯經營一間潛水旅遊公司，帶領遊客在墨西哥灣沿岸尋找鯊魚牙齒化石，並和一些海洋中最可怕的掠食者一起游泳。

艾蜜莉的第一個鯊魚刺青是大白鯊，這個位於她下背部的刺青是為了向那部激發她終生對鯊魚的愛的電影致敬。喜愛鯊魚的志同道合者可以在探索頻道「我的怪異鯊魚癮」（My Strange Shark Addiction）節目中欣賞她那令人驚嘆的刺青，今年的鯊魚周從7月26日開始。

艾蜜莉說，她曾在巴哈馬餵食鼬鯊（Tiger shark）和無溝雙髻鯊（great hammerhead）、在澳洲籠潛近距離欣賞大白鯊、在墨西哥海邊和鯨鯊一起游泳，還有其他很多和鯊魚相關的經驗，她和鯊魚有無數次接觸，但從來沒有遇到過危險。

艾蜜莉說她的刺青還沒有結束，她立志把58科的所有鯊魚都刺在身上，只剩7科就能完成她的鯊魚主題身體畫作。

鯊魚和軟骨魚類的適應和演化過程，吸引佛羅里達州沙魚生物學家艾蜜莉深深著迷。（取材...
鯊魚和軟骨魚類的適應和演化過程，吸引佛羅里達州沙魚生物學家艾蜜莉深深著迷。（取材自金氏紀錄網站）

精華 FAQ

  • 因為她身上從脖子到腳共有106個鯊魚、牙齒化石與牙齒圖案，內容全與鯊魚相關，因此被金氏世界紀錄認證為「身上最多鯊魚刺青的女性」。

  • 她8歲時看了1975年的電影《大白鯊》後，開始對鯊魚感到害怕，但父親沒有安慰她，反而帶她去圖書館查資料，讓她從恐懼轉為著迷。

  • 她希望把58科的鯊魚全部刺在身上，打造完整的鯊魚主題身體畫作；目前只剩7科尚未完成，代表她的紋身計畫仍在持續進行中。

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