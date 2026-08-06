日本超人氣獼猴寶寶Panchi君滿周歲 粉絲湧動物園慶生

日本千葉縣市川市動植物園的日本獼猴「Panchi君」慶祝1歲生日。（取材自x.com/ichikawa_zoo）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日本千葉縣市川市動植物園的獼猴寶寶Panchi君滿1歲，吸引大批粉絲到園區慶生。

日本千葉縣市川市動植物園的獼猴寶寶Panchi君滿1歲，吸引大批粉絲到園區慶生。 重點二： 牠出生後遭母猴棄養，靠人工哺育長大，曾因抱紅毛猩猩玩偶走動而爆紅。

牠出生後遭母猴棄養，靠人工哺育長大，曾因抱紅毛猩猩玩偶走動而爆紅。 重點三：園方持續嘗試讓牠融入猴群，生日會也展出祝賀卡與成長影片溫暖應援。

日本 千葉縣市川市動植物園的超人氣獼猴寶寶Panchi君（パンチ）日前迎來一歲生日，園區內湧入大批粉絲，場面熱鬧非凡。

日本放送協會（NHK）報導，當天有許多Panchi君的粉絲帶著玩偶與各式手作周邊商品來到市川市動植物園，一起為Panchi君慶生。

Panchi君去年7月26日出生不久後，便遭到母猴棄養，只能接受人工哺育。為填補缺乏母猴陪伴的空缺，Panchi君常常抱著一隻紅毛猩猩的玩偶走來走去，可愛模樣引發關注。

園方在今年1月19日開始嘗試讓Panchi君回到猴群，但其他猴子似乎仍對牠懷抱警戒心，一時難以融入。

當時市川市動植物園在官方X帳號，使用「#加油Panchi君」（#がんばれパンチ）主題標籤，希望大家為牠打氣，也收到大批回響。

生日派對上，Panchi君與其他猴子嬉戲打鬧，也在牠最喜歡的岩山凹槽中睡午覺，可愛模樣讓現場遊客忍不住直呼「好可愛」。

Panchi君的體重已從出生時約500公克增加到約3公斤，毛色也漸漸從原本偏黑的顏色，轉變為與成年獼猴相同的棕色。

園方除了播映記錄Panchi君成長歷程的影片，也展出從國內外收到的2500封祝賀留言卡，現場還設有留言板，提供前來的民眾寫下祝福、一同為Panchi君慶生。

一位每周都專程從東京都內來看Panchi君的30多歲女性表示：「Panchi君總是給我滿滿的活力與幸福感。最近看到牠能跟朋友們開心玩耍，還會露著肚子睡覺，讓人看了覺得很窩心。」

市川市動植物園的安永崇課長則表示：「非常高興Panchi君能在這麼多人的喜愛下迎來一歲生日。目前讓牠融入猴群的過程還在進行中，未來我們也會繼續細心照顧牠。」