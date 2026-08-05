大谷翔平代言助攻 SEIKO股票價值追上LV 高價表全球熱賣

大谷翔平代言SEIKO限量運動型機械表，3400只很快就賣光。（取材自SEIKO網站）

AI摘要 文章摘要整理： SEIKO靠高價表與大谷翔平代言推升品牌價值，股價三年大漲近5倍，銷售與獲利也因全球熱賣持續上修。

日本精工表（SEIKO）力拼轉型為奢侈品牌，定位高價市場的表款繳出亮麗銷售成績，推升公司股價三年內大漲近五倍，截至7月28日收盤的股價淨值比來到3.46。這個水準已與全球奢侈品龍頭路易威登集團（LVMH ）的3.4相當，正在追趕歷峰集團（Richemont）的5.11。

大谷翔平 代言的知名產品涵蓋運動用品、名表、時尚服飾、汽車與日常食品，精工表旗下的運動取向品牌Prospex，今年4月推出以美國職棒大聯盟（MLB ）超級巨星大谷翔平做為靈感的限量運動型機械表，儘管每只售價近30萬日圓（約1906美元），3,400只很快就賣光。定位高端市場的旗艦品牌Grand Seiko與大谷翔平簽下廣告代言合約，計畫在截至明年3月的本會計年度裡，要將廣告活動由日本國內推向海外。

精工表財務長米山拓表示，要藉大谷效應更加擴大精工的品牌價值。精工上個會計年度在廣告促銷方面投入258億日圓，本年度相關預算計畫再增加約10%，達到公司2002年改為控股公司架構以來的最高水準。

由於高價表在海內外市場都熱賣，精工已經三度上修全年獲利預測。

美國職棒大聯盟（MLB）超級巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）憑藉世界級的「二刀流」表現與優良形象，成為各大領域爭相合作的頂級廣告天王。

大谷翔平193公分的強壯身材，讓他成為時尚界焦點，作為全球品牌代言人，大谷不論是現身大聯盟紅毯或出席正式場合，皆高頻率著用其標誌性的頂級西裝與高質感休閒服飾

此外，大谷自2022年起正式出任「保時捷（Porsche） Driving Athlete」日本品牌代言人，成為該品牌歷史上少見合作的MLB球星。大谷轉戰道奇隊時，更曾豪氣贈送隊友妻子一台保時捷作為讓出背號的謝禮。

目前大谷代言範疇涵涵蓋運動用品、名表、時尚服飾、汽車與日常食品，代言組合不僅跨足五大核心版圖，也成功推動各大品牌的全球業績。

日本精工表（Seiko）致力打造自己成為奢侈品牌，隨著廣告代言人大谷翔平帶動高價表款銷售，公司股票價值現已經追上法國的路易威登集團（LVMH）。路透