大谷翔平代言助攻 SEIKO股票價值追上LV 高價表全球熱賣
SEIKO靠高價表與大谷翔平代言推升品牌價值，股價三年大漲近5倍，銷售與獲利也因全球熱賣持續上修。
AI摘要
文章摘要整理：
SEIKO靠高價表與大谷翔平代言推升品牌價值，股價三年大漲近5倍，銷售與獲利也因全球熱賣持續上修。
日本精工表（SEIKO）力拼轉型為奢侈品牌，定位高價市場的表款繳出亮麗銷售成績，推升公司股價三年內大漲近五倍，截至7月28日收盤的股價淨值比來到3.46。這個水準已與全球奢侈品龍頭路易威登集團（LVMH）的3.4相當，正在追趕歷峰集團（Richemont）的5.11。
大谷翔平代言的知名產品涵蓋運動用品、名表、時尚服飾、汽車與日常食品，精工表旗下的運動取向品牌Prospex，今年4月推出以美國職棒大聯盟（MLB）超級巨星大谷翔平做為靈感的限量運動型機械表，儘管每只售價近30萬日圓（約1906美元），3,400只很快就賣光。定位高端市場的旗艦品牌Grand Seiko與大谷翔平簽下廣告代言合約，計畫在截至明年3月的本會計年度裡，要將廣告活動由日本國內推向海外。
精工表財務長米山拓表示，要藉大谷效應更加擴大精工的品牌價值。精工上個會計年度在廣告促銷方面投入258億日圓，本年度相關預算計畫再增加約10%，達到公司2002年改為控股公司架構以來的最高水準。
由於高價表在海內外市場都熱賣，精工已經三度上修全年獲利預測。
美國職棒大聯盟（MLB）超級巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）憑藉世界級的「二刀流」表現與優良形象，成為各大領域爭相合作的頂級廣告天王。
大谷翔平193公分的強壯身材，讓他成為時尚界焦點，作為全球品牌代言人，大谷不論是現身大聯盟紅毯或出席正式場合，皆高頻率著用其標誌性的頂級西裝與高質感休閒服飾
此外，大谷自2022年起正式出任「保時捷（Porsche） Driving Athlete」日本品牌代言人，成為該品牌歷史上少見合作的MLB球星。大谷轉戰道奇隊時，更曾豪氣贈送隊友妻子一台保時捷作為讓出背號的謝禮。
目前大谷代言範疇涵涵蓋運動用品、名表、時尚服飾、汽車與日常食品，代言組合不僅跨足五大核心版圖，也成功推動各大品牌的全球業績。
截至7月28日，SEIKO的股價淨值比達3.46，已接近LVMH的3.4，並正追趕Richemont的5.11。這顯示市場已將其更像奢侈品牌而非傳統鐘錶股看待。 Prospex推出的大谷翔平靈感限量運動型機械表，每只近30萬日圓，總計3,400只很快賣光，顯示大谷聯名對高價錶銷售具有明顯拉動效果。 SEIKO計畫把大谷翔平代言的廣告活動由日本推向海外，並將廣告促銷預算再增約10%，達到歷年最高水準；同時高價表熱賣，也讓公司三度上修全年獲利預測。
精華 FAQ
截至7月28日，SEIKO的股價淨值比達3.46，已接近LVMH的3.4，並正追趕Richemont的5.11。這顯示市場已將其更像奢侈品牌而非傳統鐘錶股看待。
Prospex推出的大谷翔平靈感限量運動型機械表，每只近30萬日圓，總計3,400只很快賣光，顯示大谷聯名對高價錶銷售具有明顯拉動效果。
SEIKO計畫把大谷翔平代言的廣告活動由日本推向海外，並將廣告促銷預算再增約10%，達到歷年最高水準；同時高價表熱賣，也讓公司三度上修全年獲利預測。
上一則
南韓星巴克「坦克日」爭議行銷 警方搜索扣押總部
下一則