日本學童瘋捏捏樂 「丟了無法活」專家揭走紅4大原因

日本品牌iBloom的甜點造型捏捏。(取材自小紅書)

AI摘要 文章摘要整理： 日本小學生瘋迷慢回彈捏捏樂，專家從安全感、療癒、追求新刺激與紓壓四面向分析走紅原因，並指出實體觸摸在數位時代愈發珍貴。

近期日本 小學生群體掀起一股「慢回彈玩具」（俗稱「捏捏樂」）熱潮。有學童甚至直言「沒有它會活不下去」。為何這種構造簡單、揉捏時會產生紓緩觸感的玩具，能吸引被數位科技包圍的新一代？有日本壓力研究專家從科學角度拆解了這股熱潮背後的心理機制。

綜合香港 01報導，這股熱潮在日本各地持續發酵。以日本富山市為例，就讀小學2年級的明里（Akari）與妹妹恩（En），家中桌上堆滿了約70個由聚氨酯和矽膠等柔軟材料製成的「捏捏樂」。當被問及如果這些玩具消失了會怎樣時，恩表示「我會很難過」，明里更誇張地直呼：「不可能！我會活不下去了！」明里就讀1年級的弟弟陸斗為了買到心頭好，甚至會努力幫忙做飯和打掃廁所來換取玩具。

在富山市的商店裏，這些慢回彈玩具大受歡迎，價格由300日圓（約新台幣60元）至2600日圓（約新台幣515元）不等。有小四學生透露，每次看完牙醫後都會得到一個作為獎勵，幾乎「人手一個」。

據當地商店的受歡迎程度排名：第3名是方便隨身攜帶的「迷你貓爪印」鎖匙扣；第2名是「麵包造型」的慢回彈玩具；而榮登榜首的，則是質地光滑水潤的「糖果造型」矽膠捏捏樂。

看似普通的按壓玩具，為何能深深吸引被數碼技術包圍的新一代？明治大學法學部教授、暢銷書《神奇習慣的科學驗證百科全書》作者堀田修吾，就從壓力與行為習慣的科學角度，列出了「捏捏樂」大受歡迎的四大原因：

1.安全感：玩具柔軟、回彈緩慢的觸感，與人體皮膚相似。人們會在潛意識中將其與母親或從小撫摸的人聯繫起來，從而獲得平靜。

2.療癒作用：軟綿綿的玩具被擠壓後慢慢恢復原狀，這種「緩慢的動態」本身就能讓人平靜下來，具有安撫心靈的作用。

3.尋求新刺激：作為數位原生世代（Digital Natives）的一代，他們看慣了虛擬畫面，現在反而更傾向沉浸於可以「直接觸摸」的事物中。實物帶來的觸覺體驗，比屏幕上的模擬體驗更新鮮、更令人興奮。

4.紓緩壓力：將不愉快和擔憂的情緒轉化為一種解脫感。正如女童明里透露：「當父母不在家，我獨自過夜時，摸著它我會感到沒那麼焦慮。」這番話連她的母親聽到後也感到驚訝，並慶幸玩具有助女兒平靜心靈。

堀田教授建議，觸摸這類軟綿綿玩具的「黃金時間」，是「晚上大腦最疲憊的時候」以及「需要集中注意力之前」，這也解釋了為何許多成年人同樣對此著迷。儘管熱潮或在幾個月到1年內消退，但在高度數位化的現代社會中，這種實體的「觸摸價值」將變得格外珍貴。