逾千年日京都祇園祭 最大山車12噸重 狂吸大量遊客

祇園祭源於9世紀末，最初是為了安撫被認為會引發流行病的神靈並祈求免受疾病侵擾的儀式。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 京都祇園祭擁有逾千年歷史，表面熱鬧吸睛，實則源自祈求免疫與安撫神靈的宗教傳統，至今仍由社區以敬畏之心延續。

每年7月舉行的日本 京都祇園祭（Gion Matsuri）已有千年歷史，伴隨著舞蹈、音樂和歌曲的遊行都會吸引大量人群和遊客，最大的山車更重達12噸，在這看似熱鬧喜慶的背後，蘊藏著根植於對神靈崇拜和祈求庇佑的傳統，是一個蘊含豐富宗教歷史的節日。

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美聯社報導，祇園祭源於9世紀末，最初是為了安撫被認為會引發流行病的神靈並祈求免受疾病侵擾的儀式，名字是京都地名「祇園」（Gion District）和日文「祭典」（matsuri）一詞的結合。

聖塔芭芭拉加州大學 的宗教研究學者蘭貝利（Fabio Rambelli）說，那些表演主要目的並非娛樂大眾，而是要獻給神明。

堀川勝志（Katsushi Horikawa）說，當他乘坐高聳的山車時，感覺和神明特別接近，他能感受到祂們的存在，組裝山車時也能感受到。

祇園祭的核心是八坂神社（Yasaka Shrine），是神道（Shinto）的神社，其主神長期以來被尊為抵禦災禍的守護神，神社的歷史也反映了神道和佛教幾個世紀以來在日本的互動。

蘭貝利說，八坂神社在約150年前還是佛教寺廟，是日本宗教變遷的一部分；當時供奉的主神是牛頭天王（Gozu Tennō），是被認為能散播也能阻止傳染病的牛頭神祇，祇園祭的早期版本就和祂有關，為了向邪靈展示神明會與之對抗，信徒會抬著牛頭天王在城中遊行，和如今的祇園祭很相似。

在京都舉行的祗園祭主要遊行隊伍中，可以看到祭典花車的頂部。(美聯社)

日本政府在1868年的明治時期將神道和佛教分開，有效地將神社置於國家控制之下，並將天皇置於新秩序的中心，之後發生強大的反佛教運動，佛寺被拆、佛像和佛經被焚毀或破壞。二戰後神道和國家政教分離，但其傳統仍反映了更廣泛的宗教和文化影響。

日本的慶典通常都是在神聖或儀式的目的下將神明邀請到街頭，同時也讓該地的人歡聚一堂慶祝。在京都住了30年的法國人加里格斯（Jacques Garrigues）日前才帶兒子參加了祇園祭，他說那是整個地區的節日，儘管這裡的宗教意義和法國不同，但他們也因為特定宗教意識而聚在一起。

一些關鍵的參與者會花數個月的時間準備祭典，不同社區的人精心製作山車，很多人相信山車可以趕走邪靈。

門野篤（Atsushi Matono）負責豎立山車頂部的神樹（shingi），那是整個山車最神聖的地方，人們相信神靈會降臨該處，門野說他也感受到神靈的存在，「我始終以極大的謹慎和敬畏之心對待我的工作」。

每年7月舉行的京都祇園祭已有千年歷史，伴隨著舞蹈、音樂和歌曲的遊行都會吸引大量人群和遊客。(美聯社)