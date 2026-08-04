世界盃大黑馬 大西洋島國維德角每座島嶼都有獨特美

維德角聖地牙哥舊城。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 維德角以史上最小參賽國之一身分晉級世界盃，首戰逼和西班牙掀起全球關注，也讓外界重新認識這座擁有10座島嶼的非洲大西洋國度。

2026年世界盃 最動人的故事，來自一支從未贏過任何一場比賽的球隊「維德角 」(Cape Verde)。這個人口僅50多萬的非洲西岸外海的大西洋島國，以史上最小參賽國之一的身分晉級世界盃，首場比賽便對上歐洲冠軍西班牙，最後以0比0逼和，寫下隊史第一場世界盃比賽的紀錄。這支球隊也讓數百萬美國人好奇：維德角到底在哪裡？

根據今日美國(USA Today)報導，雖然維德角最終在7月3日於邁阿密以2比3敗給阿根廷 ，讓該國世界盃旅程正式畫下句點，但足球迷與觀眾已將他們列為世界盃經典賽事之一，更造成數百萬美國人一度透過搜尋想知道維德角的廬山真面目。

其實維德角是位於大西洋、塞內加爾外海的十座火山島鏈，其中九座島嶼大多有人居住。該國在1975年之前是葡萄牙殖民地。雖然葡萄牙語是官方語言，但當地人使用的是克里奧爾語(Kriolu)。美國國內最大的維德角社群集中在麻州與羅德島州，包括波士頓、布羅克頓(Brockton)、新貝德福德(New Bedford)與波塔基特(Pawtucket)等地。

維德角國內每座島嶼都有其獨特個性，多數遊客會選擇兩到三座島嶼造訪，往返則以國內航班或渡輪連接。

薩爾島(Sal)：這是第一次來最推薦的島嶼，當地以細軟沙灘聞名。穩定的風勢讓該島成為世界頂級的風箏衝浪勝地，該國最繁忙的國際機場也在當地。

博阿維斯塔島(Boa Vista)：撒哈拉風格的沙丘延伸至空曠的海灘，每年夏天有赤蠵龜在岸上築巢。

聖地牙哥島(Santiago)：該國最大島嶼與歷史心臟地帶，首都培亞(Praia)位於此處。附近的舊城(Cidade Velha)是歐洲在熱帶地區的第一個殖民地前哨站，也是聯合國教科文組織世界遺產。

聖維森特島(São Vicente)：港口城市明德盧(Mindelo)是發現現場音樂、藝術與非洲最精采狂歡節之一的聖地。

聖安唐島(Santo Antão)：擁有翠綠山谷、懸崖村莊以及大西洋中最壯麗的步道之一。

福戈島(Fogo)：整座島嶼是活火山，當地人在海拔近6000英尺的火山口內種植咖啡與釀造葡萄酒。聖盧西亞島(Santa Luzia)則是一座無人居住的自然保護區。

目前亞速爾航空(Azores Airlines)提供從波士頓直飛培亞的航班，飛行時間約七小時，與飛往西歐的時間相當。TAP葡萄牙航空(TAP Air Portugal)則透過里斯本連接波士頓、紐約、紐華克、華盛頓及其他美國城市，東岸出發的來回票價在淡季低於800元，旺季則高達1700元。另外，維德角航空(Cabo Verde Airlines)今年也將提供直飛航班。維德角的乾季從11月到6月，海灘天氣最穩定，夏末則有短暫降雨以及博阿維斯塔島的海龜築巢季。

美國公民在維德角停留30天以內無需簽證，但必須在出發至少五天前透過政府EASE入口網站(ease.gov.cv)預先登記，並支付機場安檢費用，以及持有至少有六個月效期的護照。

在維德角首都培亞，一名行人走過一幅鯊魚壁畫，這幅壁畫象徵著維德角國家男子足球隊「藍鯊隊」。(路透)