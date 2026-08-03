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中世紀「貝葉掛毯」近千年後重回英國 刻畫1重要視覺文獻

記者顏伶如／綜合報導
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中世紀藝術珍品「貝葉掛毯」是刻畫著1066年諾曼征服(Norman invasi...
中世紀藝術珍品「貝葉掛毯」是刻畫著1066年諾曼征服(Norman invasion)的視覺文獻。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

中世紀珍寶貝葉掛毯歷經嚴密維安運回英國，將在大英博物館展出至2027年，象徵這件記錄1066年諾曼征服的關鍵文物重返故地。

中世紀藝術珍品「貝葉掛毯」(Bayeux Tapestry)歷經千年之後，終於回到英格蘭土地。這件無價之寶10日深夜在高科技、高維安的戒備行動之下，祕密送進大英博物館。由法國博物館出借的「貝葉掛毯」，今年9月10日到2027年7月將在大英博物館展覽。

「貝葉掛毯」是刻畫著1066年諾曼征服(Norman invasion)的視覺文獻，在大英博物館展出有著回歸故里的意涵。諾曼征服是英格蘭歷史上最後一次遭到外族成功入侵。

儘管各界對於掛毯抵達倫敦充滿期待，但基於安全考量，有關抵達時間、運送方式等細節均嚴格保密。

大英博物館館長庫里南(Nicholas Cullinan)夜間在館外等候時說：「投入大量工作、規畫、呵護與考慮之後，如今真的得以成行，感覺真的不可思議。」他說，這是1000年來對英法兩國歷史都極為重要的文物首次跨越英吉利海峽，令人感到無比振奮。

中世紀藝術珍品「貝葉掛毯」無價之寶深夜在高科技、高維安的戒備行動之下，祕密送進大...
中世紀藝術珍品「貝葉掛毯」無價之寶深夜在高科技、高維安的戒備行動之下，祕密送進大英博物館。(美聯社)

長達230呎的掛毯以手風琴式摺疊，收納溫度溼度均有控制的箱子內，箱子則放在有防震保護的支架裡。整套裝置裝上一輛卡車，從海底隧道由法國駛向英國。

在警方護送下，旅程歷經11小時，路途約350哩。卡車緩緩倒車進入大英博物館的裝卸區，工作人員小心翼翼地把體積大約等同小型轎車的貨櫃挪到地面，在場屏息注視的博物館人員以及英法外交官旋即報以熱烈掌聲。

這件以羊毛線縫製於亞麻布的藝術品，嚴格說來是刺繡，而不是掛毯。毯上描述導致1066年10月哈斯丁之戰(Battle of Hastings)的一連串事件，當時諾曼第公爵(Duke of Normandy)威廉(William)擊敗英王哈羅德(King Harold)率領的盎格魯-撒克遜軍隊。

歷史學家認為，掛毯可能是威廉同父異母兄弟、貝葉主教奧多(Odo)委託製作，並由英格蘭修女縫製，後來被帶離英國，千年來掛毯大部分時間都放在法國西北部的貝葉。

精華 FAQ

  • 這件文物是記錄1066年諾曼征服的重要視覺史料，重返英格蘭展出具有回歸故里的意涵，也讓英法兩國都視為極具歷史象徵性的事件。

  • 掛毯以手風琴式摺疊收納在控溫控濕、防震保護的箱體中，裝上卡車後由法國經海底隧道入英，並在警方護送下耗時11小時抵達。

  • 它以羊毛線縫製於亞麻布上，嚴格說是刺繡而非掛毯，內容描繪哈斯丁之戰前後事件，是了解威廉擊敗英王哈羅德、改寫英格蘭歷史的重要文獻。

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