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尊崇雅典娜、宙斯… 希臘多神教仍死忠崇拜神祇

編譯陳韻涵
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對希臘拉布里斯信徒而言，崇拜雅典娜(見圖)、宙斯、酒神等神祇，是一種真實的宗教信...
對希臘拉布里斯信徒而言，崇拜雅典娜(見圖)、宙斯、酒神等神祇，是一種真實的宗教信仰。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

希臘多神教組織拉布里斯在雅典舉行古式儀式，信徒以崇拜雅典娜、宙斯等神祇維繫信仰，並認為這是延續希臘宗教傳統而非文化懷舊。

在雅典一處小洞穴前，一群身穿白色禮服的男女圍成半圓，隊伍繞行擺著智慧女神雅典娜(Athena)雕像的祭壇，乳香(frankincense)煙霧裊裊升起；彷彿古希臘的場景真實發生在當今雅典，這是希臘多神教組織「拉布里斯」(Labrys)舉行的古雅典淨化儀式「洗淨日」(Plynteria)。對拉布里斯信徒而言，崇拜雅典娜、宙斯(Zeus)、酒神狄奧尼索斯(Dionysus)與海神波賽頓(Poseidon)等神祇，並非文化象徵或懷舊，而是真實宗教信仰。

有線電視新聞網(CNN)報導，拉布里斯共同創辦人帕諾普洛斯(Christos Panopoulos)表示，名導諾蘭(Christopher Nolan)讓麥克戴蒙(Matt Damon)、千黛亞(Zendaya)等好萊塢明星主演荷馬史詩改編新片，卻缺乏希臘演員參與，形同文化挪移(appropriation)。他認為，外界刻意切割現代希臘與古希臘，讓古希臘故事彷彿自成一個世界，唯獨希臘人無權置喙。

帕諾普洛斯強調，他們並非重現歷史或推廣復興運動，而是延續貫穿希臘歷史的宗教傳統。即便希臘正教會(Greek Orthodox Christianity)長期居主導地位，其內容仍大量承襲古代信仰，神祇被重新塑造為宗教偶像，波賽頓變成守護水手的聖尼古拉(Saint Nicholas)。

帕諾普洛斯年少時歷經多年精神追尋後決定皈依多神教，他說：「我發現最適合我、最能解釋我既有信仰與世界觀的體系是多神教，我是希臘人，碰巧出生在此，最接近我的就是希臘多神教。神話與宗教行為就像一種象徵性語言，用來達成某種目標，而我們希望與神靈建立聯繫。」

拉布里斯歡迎任何對多神信仰有興趣者加入，其公開儀式包括廣受歡迎的酒神節(Phallephoria)。

拉布里斯成員、英語教師庫塔洛斯(Panagiotis Koutalos)在嚴格的基督教家庭成長，她形容拉布里斯讓她「得以追求精神層面，不受神明評判」。巴西成員西楠(Anna Sinan)則說：「拉布里斯就像個小社區，感覺很特別，這不只是一場派對，前後都有祈禱，沒有喪失其精髓。」

儀式尾聲，成員圍成一圈吟誦俄耳甫斯讚美詩(Orphic Hymns)，彼此擁抱道別，互道「明年見」(Kai tou chronou)，接著斟酒獻祭。

帕諾普洛斯說，現代世界已失去透過美德追求「幸福」(eudaimonia)的目標，「這種宗教喚起當今世界明顯缺失的人類本質」。

精華 FAQ

  • 他們在小洞穴前舉行古雅典淨化儀式「洗淨日」，成員身穿白衣、繞行祭壇、焚香並吟誦讚美詩，最後以斟酒獻祭與擁抱道別作結。

  • 成員認為這不是復古表演或觀光活動，而是真實宗教信仰；他們相信多神教最能解釋自身世界觀，也能讓人與神靈建立實際聯繫。

  • 報導指出希臘正教雖長期居主導地位，仍吸收許多古代信仰元素，例如神祇形象被重新塑造成聖徒，顯示古今宗教傳統並非完全斷裂。

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