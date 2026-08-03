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鐵匠、士兵、奴隸…匈牙利展覽DNA考古還原古羅馬人面貌

編譯陳韻涵／綜合報導
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匈牙利首都布達佩斯「阿奎肯博物館」(Aquincum Museum)推出一項結合...
匈牙利首都布達佩斯「阿奎肯博物館」(Aquincum Museum)推出一項結合考古學、DNA分析與法醫臉部重建技術的展覽「Once We Were Like You」，還原16人的逼真樣貌。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

匈牙利阿奎肯博物館結合考古、DNA與臉部重建技術，重現16名古羅馬邊境居民面貌，並透過平民故事呈現當時社會的勞動與族群多元。

匈牙利首都布達佩斯「阿奎肯博物館」(Aquincum Museum)推出一項結合考古學、DNA分析與法醫臉部重建技術的展覽「Once We Were Like You」，還原16人的逼真樣貌，讓兩千年在羅馬帝國邊境城市阿奎肯生活的居民與現代人「面對面」，展期至10月31日。

美聯社報導，研究團隊利用DNA分析出土的頭骨，推測死者的膚色、髮色、瞳孔顏色，甚至雀斑，再結合頭骨形狀與骨骼特徵重建臉部輪廓，研判年齡與傷病紀錄。

研究團隊利用DNA分析出土的頭骨，推測死者的膚色、髮色、瞳孔顏色，甚至雀斑，再結...
研究團隊利用DNA分析出土的頭骨，推測死者的膚色、髮色、瞳孔顏色，甚至雀斑，再結合頭骨形狀與骨骼特徵重建臉部輪廓，研判年齡與傷病紀錄。(美聯社)

展覽人物包括鐵匠、士兵、奴隸、馬廄小夥子與建築工等不同身分，希望呈現羅馬時代平民的真實樣貌。

共同策展的考古學者法斯(Loránt Vass)表示，這場展覽的宗旨是希望「讓這些人更貼近現代人」。

另一位策展人瓦莫斯(Péter Vámos)指出，雖然無法得知他們的真實姓名，但展覽中的姓名、職業與人物故事根據人類學、遺傳學與史實研究成果設定。

學者推測，展場中的其中一名建築工「雷斯佩克圖斯」(Respectus)長年粉刷牆面、搬運石材導致骨骼受損，且曾在鬥毆中被打斷鼻樑而斷牙。

法斯表示，雷斯佩克圖斯的骨骸反應當年多數人的情況，該批出土的多數骨骸出現嚴重發炎的跡象，凸顯當年不少居民長期從事繁重的勞力工作且飽受饑餓，可能是羅馬社會中最容易被忽視的基層民眾。

目前展出的16件作品中，有六件為真人等比例的手工矽膠模型，搭配頭髮、服飾與飾品，藝術家艾邁謝·加博爾(Emese Gábor)認為，比起人工智慧(AI)生成的影像僅存在數位螢幕上，模型讓觀眾得以近距離感受古人的存在。

DNA研究顯示，阿奎肯居民的族裔多元，除了義大利羅馬公民外，還有來自今日蘇格蘭、敘利亞、薩馬提亞(Sarmatian)草原，以及比羅馬人還早在當地生活的原住民凱爾特人(Celts)的後裔。

法斯表示，希望透過讓觀眾與古人「面對面」，建立跨越2000年的連結，畢竟「人終究是人」，從未改變。

精華 FAQ

  • 展覽運用考古學、DNA分析與法醫臉部重建技術，還原16名兩千年前阿奎肯居民的外貌，讓觀眾能以近距離方式理解古羅馬邊境城市的日常生活。

  • 團隊先分析出土頭骨的DNA，推測膚色、髮色、瞳孔與雀斑，再依頭骨形狀和骨骼特徵重建臉部，並從骨骸受損與發炎情況判斷勞動、傷病與生活壓力。

  • 策展人希望透過真人等比例矽膠模型與人物故事，讓古代平民不再只是遙遠的遺骸，而是能被看見、被理解的人，進而建立跨越2,000年的情感連結。

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