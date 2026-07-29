失聯兩周傳噩耗 27歲網紅海外獨旅驚傳陳屍飯店

27歲泰國旅遊YouTuber「Hlun Solo」獨旅驚傳死訊。(摘自YT)

27歲泰國 旅遊YouTuber「Hlun Solo」以獨自走訪世界各地偏遠地區聞名，在臉書累積超過306萬名粉絲追蹤。不料，他日前前往喬治亞拍攝旅遊內容後突然失聯，家屬苦尋多日並向相關單位求助，最終仍傳來令人遺憾的消息。喬治亞警方29日證實，已在當地一間飯店內發現他的遺體。

綜合泰國媒體「Bangkok Post」報導，Hlun Solo本名Bawontat Pengsuk，7月9日飛往喬治亞首都第比利斯（Tbilisi）進行拍攝工作。他在7月13日最後一次與家人及合作夥伴聯絡後便音訊全無，之後始終未再更新任何消息，引發外界擔憂。

隨著失聯時間超過兩週，Hlun Solo的弟弟透過社群平台公開發文尋人，希望外界協助提供線索；家屬也於7月28日向泰國外交部請求協助，希望透過官方力量掌握其下落。

直到7月29日，喬治亞警方在第比利斯一間飯店房內發現Hlun Solo的遺體。目前警方已依當地司法程序展開調查，尚未公布詳細死因，也未說明是否涉及外力介入或其他意外因素，相關案情仍有待進一步釐清。

消息曝光後，家屬悲痛不已，許多粉絲也湧入Hlun Solo的社群平台留言悼念，感謝他多年來分享各地旅遊見聞，並表達不捨之情。

對此，泰國外交部表示，事件發生後已立即與喬治亞有關機關、泰國駐當地名譽領事及泰國志工網絡保持聯繫，協助家屬了解案件調查進度，並提供必要的後續協助。