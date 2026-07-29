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澳洲H5禽流感新添疑似病例 恐已出現本土傳播

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澳洲的H5禽流感首例，係於6月於遷徙性海鳥「棕色賊鷗」檢出。鳥禽示意圖，非新聞事...
澳洲的H5禽流感首例，係於6月於遷徙性海鳥「棕色賊鷗」檢出。鳥禽示意圖，非新聞事件圖。(路透)

澳洲29日首度出現H5禽流感疑似本土傳播病例。南澳洲旅遊勝地通報的這4起病例，迫使當局暫時關閉熱門的海灘旅遊團，官員表示本土傳播極可能已出現這些鳥類身上。

法新社報導，澳洲29日首度出現H5禽流感疑似本土傳播病例，當局暫停熱門景點坎加魯島（又譯袋鼠島）（Kangaroo Island）海灘旅遊團以保護當地野生動物。

澳洲是多年來全球唯一未受H5病毒株影響的大陸，這種病毒株在全球家禽與野鳥中造成嚴重疾病及高死亡率。

澳洲的H5禽流感首例，係於6月於遷徙性海鳥「棕色賊鷗」（brown skua）檢出。

南澳州（South Australia）熱門景點坎加魯島，通報4起疑似禽流感病例，當地是瀕危海獅族群全球最大的棲息地之一。

南澳州初級產業暨區域發展部長史克里文（Clare Scriven）表示，島上海灘旅遊團將暫停以保護海獅。

史克里文表示，南澳州境內另有11起疑似新增禽流感病例，預計今天稍晚可獲確認。「本土傳播極有可能已出現在這些鳥類。」

澳洲國家科學機構本週證實，南澳洲7隻大鳳頭燕鷗（greater crested terns）感染病毒，全國檢出的陽性病例已增至27起。

外界擔憂，這種致命疾病讓澳洲動物瀕臨滅絕的風險更大，其中許多是當地特有物種。

澳洲近半數野生鳥類以及83%哺乳類動物，皆為當地特有，不存在於其他地區。

精華 FAQ

  • 這是澳洲首度出現H5禽流感疑似本土傳播案例，代表病毒可能已不只由境外傳入，而是在當地鳥類間擴散，防疫警戒因此明顯升高。

  • 因坎加魯島通報4起疑似禽流感病例，當地又是瀕危海獅重要棲地，政府為保護野生動物並降低感染風險，決定暫時關閉熱門海灘旅遊團。

  • 澳洲國家科學機構已證實南澳州7隻大鳳頭燕鷗感染病毒，全國陽性病例累計27起；當局並表示，南澳州另有11起疑似新增病例待確認。

澳洲 禽流感

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