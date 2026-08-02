世遺不只是古蹟 南韓泥灘擴大登錄 生態保育被肯定
南韓的泥灘以豐富生態多樣性和候鳥棲息地聞名，為了擴大生態保育區，南韓政府今年申請擴大登錄世界遺產，包括全羅南道麗水市的汝自島、高興郡的泥灘，近日順利通過。世界遺產委員會認可南韓泥灘對生物多樣性、保育的重要性。
南韓外交部發布新聞稿表示，聯合國教科文組織世界遺產大會決定通過「南韓泥灘」第2階段擴大登錄，由原本的舒川泥灘、高敞泥灘、新安泥灘、寶城－順天泥灘，擴大為由6個部分構成的連續性世界遺產。
世界遺產委員會認定，「南韓泥灘」符合世界遺產登錄標準第10項，即生物多樣性及瀕危物種保育的重要性。委員會評價，南韓泥灘作為黃海生態系及候鳥遷徙路線核心棲地的自然遺產價值，對國際重要遷徙水鳥及多樣海洋生物的保育具有重要貢獻。
這次第2階段擴大登錄，是南韓外交部、海洋水產部、國家遺產廳、相關地方政府及南韓泥灘世界遺產登錄推進團共同努力的成果。
南韓國家遺產廳表示，將以這次世界遺產擴大登錄為契機，與相關中央部會、地方政府、地方社區及南韓泥灘世界遺產登錄推進團等更加緊密合作，系統性保護與管理南韓的卓越價值，並建立與地方社區共同推動的永續利用基礎。
南韓泥灘通過第2階段擴大登錄，原有4處泥灘擴增為6個部分的連續性世界遺產，新增範圍包括麗水市汝自島與高興郡泥灘，強化整體保育布局。 委員會認定南韓泥灘符合世界遺產第10項標準，因其具備重要生物多樣性與瀕危物種保育價值，且是黃海生態系與候鳥遷徙路線的核心棲地。 南韓國家遺產廳表示，將與中央部會、地方政府、社區及推進團合作，強化系統性保護與管理，並建立兼顧保育與地方永續利用的基礎。
精華 FAQ
南韓泥灘通過第2階段擴大登錄，原有4處泥灘擴增為6個部分的連續性世界遺產，新增範圍包括麗水市汝自島與高興郡泥灘，強化整體保育布局。
委員會認定南韓泥灘符合世界遺產第10項標準，因其具備重要生物多樣性與瀕危物種保育價值，且是黃海生態系與候鳥遷徙路線的核心棲地。
南韓國家遺產廳表示，將與中央部會、地方政府、社區及推進團合作，強化系統性保護與管理，並建立兼顧保育與地方永續利用的基礎。
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