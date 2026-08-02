世遺不只是古蹟 南韓泥灘擴大登錄 生態保育被肯定

南韓泥灘第2階段擴大登錄世界遺產順利通過；圖為全羅南道高興郡的竹岩里泥灘。(中央社)

南韓 的泥灘以豐富生態多樣性和候鳥棲息地聞名，為了擴大生態保育區，南韓政府今年申請擴大登錄世界遺產 ，包括全羅南道麗水市的汝自島、高興郡的泥灘，近日順利通過。世界遺產委員會認可南韓泥灘對生物多樣性、保育的重要性。

南韓外交部發布新聞稿表示，聯合國教科文組織世界遺產大會決定通過「南韓泥灘」第2階段擴大登錄，由原本的舒川泥灘、高敞泥灘、新安泥灘、寶城－順天泥灘，擴大為由6個部分構成的連續性世界遺產。

世界遺產委員會認定，「南韓泥灘」符合世界遺產登錄標準第10項，即生物多樣性及瀕危物種保育的重要性。委員會評價，南韓泥灘作為黃海生態系及候鳥遷徙路線核心棲地的自然遺產價值，對國際重要遷徙水鳥及多樣海洋生物的保育具有重要貢獻。

這次第2階段擴大登錄，是南韓外交部、海洋水產部、國家遺產廳、相關地方政府及南韓泥灘世界遺產登錄推進團共同努力的成果。

南韓國家遺產廳表示，將以這次世界遺產擴大登錄為契機，與相關中央部會、地方政府、地方社區及南韓泥灘世界遺產登錄推進團等更加緊密合作，系統性保護與管理南韓的卓越價值，並建立與地方社區共同推動的永續利用基礎。