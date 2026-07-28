Netflix超車BBC 成英國觀眾收看電視首選

圖為Netflix播映的熱門影集「柏捷頓家族」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Ofcom報告顯示，Netflix以26%首度超越BBC成為英國觀眾看電視首選，串流平台與傳統電視競爭加劇，YouTube及大型賽事收視也持續成長。

媒體監管機構英國通訊管理局（Ofcom）今天表示，影音串流平台Netflix 已經超越英國廣播公司（BBC），成為英國民眾看電視時的第一選擇。

路透社報導，調查顯示，26%的觀眾會優先選擇Netflix，高於BBC的25%。

英國通訊管理局在年度報告中指出，15%的觀眾會優先選擇英國獨立電視台（ITV），顯示串流媒體和線上影音平台與傳統電視間的競爭正持續加劇。

BBC iPlayer、ITVX、Channel 4 Streaming和My5等傳統電視台旗下串流平台，觀看量較前一年增加9%，成為成長速度最快的電視服務類別。

英國通訊管理局表示，目前約有70%英國家庭訂閱影音串流服務，這個數字在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間快速成長後，目前已大致趨於持平。

報告指出，2025年，約70%的英國民眾每週至少收看傳統電視廣播內容15分鐘，低於2024年的73%和2022年的78%。

大型賽事直播對觀眾仍具吸引力，英格蘭7月15日在世界盃足球賽4強敗給阿根廷一役，BBC各平台平均吸引超過2200萬人收看，收視最高峰更達到2400萬人。

去年，英國民眾在電視螢幕上收看YouTube的平均時間倍增至每人每天19分鐘，高於2022年的9分鐘；若計入所有裝置，每日平均觀看YouTube的時間則從33分鐘增至41分鐘。

在75歲以上族群中，每週收看YouTube的比例由2022年的28%升至2025年的33%。英國通訊管理局表示，這反映銀髮族群使用YouTube的情況日益普遍。