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Netflix超車BBC 成英國觀眾收看電視首選

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圖為Netflix播映的熱門影集「柏捷頓家族」。(美聯社)
圖為Netflix播映的熱門影集「柏捷頓家族」。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Ofcom報告顯示，Netflix以26%首度超越BBC成為英國觀眾看電視首選，串流平台與傳統電視競爭加劇，YouTube及大型賽事收視也持續成長。

媒體監管機構英國通訊管理局（Ofcom）今天表示，影音串流平台Netflix已經超越英國廣播公司（BBC），成為英國民眾看電視時的第一選擇。

路透社報導，調查顯示，26%的觀眾會優先選擇Netflix，高於BBC的25%。

英國通訊管理局在年度報告中指出，15%的觀眾會優先選擇英國獨立電視台（ITV），顯示串流媒體和線上影音平台與傳統電視間的競爭正持續加劇。

BBC iPlayer、ITVX、Channel 4 Streaming和My5等傳統電視台旗下串流平台，觀看量較前一年增加9%，成為成長速度最快的電視服務類別。

英國通訊管理局表示，目前約有70%英國家庭訂閱影音串流服務，這個數字在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間快速成長後，目前已大致趨於持平。

報告指出，2025年，約70%的英國民眾每週至少收看傳統電視廣播內容15分鐘，低於2024年的73%和2022年的78%。

大型賽事直播對觀眾仍具吸引力，英格蘭7月15日在世界盃足球賽4強敗給阿根廷一役，BBC各平台平均吸引超過2200萬人收看，收視最高峰更達到2400萬人。

去年，英國民眾在電視螢幕上收看YouTube的平均時間倍增至每人每天19分鐘，高於2022年的9分鐘；若計入所有裝置，每日平均觀看YouTube的時間則從33分鐘增至41分鐘。

在75歲以上族群中，每週收看YouTube的比例由2022年的28%升至2025年的33%。英國通訊管理局表示，這反映銀髮族群使用YouTube的情況日益普遍。

精華 FAQ

  • Ofcom調查指出，Netflix以26%的比例超越BBC的25%，成為英國民眾看電視時的第一選擇；ITV則以15%居後，反映串流平台已明顯搶占收視主導地位。

  • BBC iPlayer、ITVX、Channel 4 Streaming和My5等平台的觀看量較前一年增加9%，成為成長最快的電視服務類別，顯示傳統電視台也正加速往串流內容轉型。

  • 約70%英國家庭訂閱串流服務，傳統電視每週收看比例降至70%；同時YouTube在電視螢幕的觀看時間倍增，75歲以上族群每週使用比例也持續上升。

Netflix

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