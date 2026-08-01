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日本「副首都」要選哪？ 大阪、福岡、愛知搶表態

中央社
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日本「副首都」相關法案正式成為法律，關西地區地理和經濟中心大阪志在必得。圖為當地...
日本「副首都」相關法案正式成為法律，關西地區地理和經濟中心大阪志在必得。圖為當地知名景點大阪城天守閣。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

日本副首都構想法案通過後，各地搶爭首個副首都資格，大阪、福岡、愛知與北海道、宮城相繼表態，東京則對分散中樞功能保持高度警戒。

日本「副首都構想」相關法案正式成立後，地方政府紛紛展開爭取「副首都」資格行動。大阪府、福岡縣及愛知縣率先表態；北海道及宮城縣也表示將積極評估申請，預料未來將有更多地方加入競逐。「第一個副首都」將由哪個地區取得，備受外界關注。

自民黨與日本維新會去年10月簽署的聯合執政協議，明確記載於2026年國會完成「副首都」有關立法。

高市早苗政府為確保法案順利通過，將國會會期延長8天。參議院全體會議以贊成票123票、反對票121票，僅2票之差，通過「副首都構想」相關法案。

讀賣新聞、產經新聞報導，為了改善「東京一極集中」的問題，並在首都圈遭遇大規模災害時維持國家中樞運作，政府將可指定位於東京都以外、與東京同時受災風險較低的都道府縣作為「副首都」。

副首都的指定條件包括，必須具備中央政府地方機關、擁有一定規模的人口與經濟聚集，以及具備完善的地方行政體制等條件。

其中，地方行政體制可透過設立「特別區」，或由道府縣與政令指定都市簽署合作協議等方式達成。獲指定為副首都後，可望享有法規鬆綁、稅制優惠等政策支持。

大阪府知事、同時也是日本維新會代表的吉村洋文表示，「副首都應該不只一個，而是由多個核心區域共同帶動日本經濟成長」。他也表示，為了符合副首都資格，計劃於明年春天再次舉行「大阪都構想」住民投票，推動廢除大阪市，改設多個特別區。

福岡縣則規劃與福岡市、北九州市簽署合作協議共同申請。福岡縣知事服部誠太郎表示，將結合地方政府與產業界力量，以「全福岡」推動申請副首都。

愛知縣知事大村秀章也在法案成立後立即召開記者會宣布，「副首都所需的功能，愛知、名古屋全部具備。我們將成為全國第一個正式表態爭取的地方」。

此外，北海道已與札幌市展開事務層級協商。北海道知事鈴木直道表示，「法案成立後，立即與札幌市推動具體討論」；宮城縣知事村井嘉浩也表明，待相關政令公布並確認符合資格後，將正式提出申請。

另一方面，東京都則對副首都構想以「矯正東京一極集中」為目標，抱持高度警戒。

東京都知事小池百合子昨天在例行記者會表示，所謂「矯正東京極集中」的說法，形同把地方交付稅制度等結構性問題的責任轉嫁到東京身上，直言「每次聽到這樣的說法，我都感到強烈的危機感。」

東京都政府內部人士也質疑，新法強調災害時的備援功能，但東京都早已在立川市建置首都中樞備援設施，「距離霞關(中央政府)那麼遠的大阪或福岡，真的能有效承擔中央政府備援功能嗎？」

精華 FAQ

  • 大阪府、福岡縣與愛知縣率先公開表態，北海道與宮城縣也表示將評估申請。各地都希望搶得首個副首都資格，未來競逐者預料還會增加。

  • 條件包括設有中央政府地方機關、具備一定規模的人口與經濟聚集，並且有完善的地方行政體制；可透過特別區或道府縣與政令市合作來達成。

  • 東京都認為，所謂矯正東京一極集中不應把結構性問題責任轉嫁給東京；且立川已有備援設施，質疑距離霞關較遠的大阪或福岡能否有效承擔中央政府備援功能。

日本 參議院

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