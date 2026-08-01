6至8世紀19處遺址 飛鳥藤原宮都入列 日本世遺增至27件

日本飛鳥藤原宮都正式成為世界文化遺產。（臉書）

AI摘要 文章摘要整理： UNESCO在釜山決定將奈良縣飛鳥時代遺址群「飛鳥．藤原宮都」列入世界文化遺產，使日本世界遺產增至27件，也凸顯其形成中央集權國家的歷史價值。

在韓國釜山舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產 委員會會議日前正式決定，將位於日本 奈良縣的飛鳥時代遺址群「飛鳥．藤原宮都」列入世界文化遺產。

日本放送協會（NHK）、「日本經濟新聞」、「朝日新聞」及讀賣電視台（ytv）報導，隨著「飛鳥．藤原宮都」登錄世界遺產，日本的世界遺產數已達27件。

「飛鳥．藤原宮都」是以明日香村為中心，橫跨橿原市與櫻井市、年代涵蓋公元6世紀末至8世紀初的飛鳥時代遺址群。

該遺產由19處遺址組成，包含天武天皇等歷代天皇的宮殿遺址「飛鳥宮跡」，以及發現五彩壁畫的「高松塚古墳」等。

日本政府認為，這項遺產展現日本透過與東亞交流，逐步建立中央集權國家體制的歷程，是「獨一無二」的文化資產，因此積極推動將其登錄為世界文化遺產。

報導指出，從「飛鳥．藤原宮都」的宮殿、官署及寺院等遺跡，可以看出日本如何從豪族聯合政權，轉變為以天皇為中心的中央集權體制；同時也能發現，當時透過與中國內陸及朝鮮半島的交流，引進佛教文化與先進技術。

文部科學大臣松本洋平對此表示：「對地方居民與眾多相關人士多年來的努力，我表達由衷敬意。希望社會能繼續團結一心，投入遺產保存與活化。文部科學省也將致力把世界遺產傳承給下一代，在妥善保護文化遺產的同時，積極推廣其文化價值，讓國內外更多民眾能親臨現場感受其魅力。」

目前，日本申報世界文化遺產的國內暫定名單中僅剩3件。

其中，滋賀縣的「彥根城」於2023年成為日本首個引進世界遺產「事前評估制度」的項目。由於UNESCO諮詢機構指出，推薦內容對「彥根城」歷史價值的說明仍待補充，日本政府文化審議會因此決定暫不將其列為2027年的推薦案。

滋賀縣地方政府已於5月向文化廳提交修訂後的推薦書草案，目標於2028年完成登錄。

而神奈川縣的「武家之古都．鎌倉」則在2013年收到諮詢機構建議「不予登錄」後，由政府撤回推薦。至於2011年已登錄為世界文化遺產的岩手縣「平泉」，目前正在爭取擴大登錄範圍。

日本飛鳥藤原宮都正式成為世界文化遺產。奈良縣飛鳥村石舞台古墳，據信是飛鳥時代的政治家蘇我馬子的墳墓。（臉書）