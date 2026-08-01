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6至8世紀19處遺址 飛鳥藤原宮都入列 日本世遺增至27件

中央社
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日本飛鳥藤原宮都正式成為世界文化遺產。（臉書）
日本飛鳥藤原宮都正式成為世界文化遺產。（臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

UNESCO在釜山決定將奈良縣飛鳥時代遺址群「飛鳥．藤原宮都」列入世界文化遺產，使日本世界遺產增至27件，也凸顯其形成中央集權國家的歷史價值。

在韓國釜山舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會會議日前正式決定，將位於日本奈良縣的飛鳥時代遺址群「飛鳥．藤原宮都」列入世界文化遺產。

日本放送協會（NHK）、「日本經濟新聞」、「朝日新聞」及讀賣電視台（ytv）報導，隨著「飛鳥．藤原宮都」登錄世界遺產，日本的世界遺產數已達27件。

「飛鳥．藤原宮都」是以明日香村為中心，橫跨橿原市與櫻井市、年代涵蓋公元6世紀末至8世紀初的飛鳥時代遺址群。

該遺產由19處遺址組成，包含天武天皇等歷代天皇的宮殿遺址「飛鳥宮跡」，以及發現五彩壁畫的「高松塚古墳」等。

日本政府認為，這項遺產展現日本透過與東亞交流，逐步建立中央集權國家體制的歷程，是「獨一無二」的文化資產，因此積極推動將其登錄為世界文化遺產。

報導指出，從「飛鳥．藤原宮都」的宮殿、官署及寺院等遺跡，可以看出日本如何從豪族聯合政權，轉變為以天皇為中心的中央集權體制；同時也能發現，當時透過與中國內陸及朝鮮半島的交流，引進佛教文化與先進技術。

文部科學大臣松本洋平對此表示：「對地方居民與眾多相關人士多年來的努力，我表達由衷敬意。希望社會能繼續團結一心，投入遺產保存與活化。文部科學省也將致力把世界遺產傳承給下一代，在妥善保護文化遺產的同時，積極推廣其文化價值，讓國內外更多民眾能親臨現場感受其魅力。」

目前，日本申報世界文化遺產的國內暫定名單中僅剩3件。

其中，滋賀縣的「彥根城」於2023年成為日本首個引進世界遺產「事前評估制度」的項目。由於UNESCO諮詢機構指出，推薦內容對「彥根城」歷史價值的說明仍待補充，日本政府文化審議會因此決定暫不將其列為2027年的推薦案。

滋賀縣地方政府已於5月向文化廳提交修訂後的推薦書草案，目標於2028年完成登錄。

而神奈川縣的「武家之古都．鎌倉」則在2013年收到諮詢機構建議「不予登錄」後，由政府撤回推薦。至於2011年已登錄為世界文化遺產的岩手縣「平泉」，目前正在爭取擴大登錄範圍。

日本飛鳥藤原宮都正式成為世界文化遺產。奈良縣飛鳥村石舞台古墳，據信是飛鳥時代的政...
日本飛鳥藤原宮都正式成為世界文化遺產。奈良縣飛鳥村石舞台古墳，據信是飛鳥時代的政治家蘇我馬子的墳墓。（臉書）

精華 FAQ

  • 因為它由19處遺址構成，保存了飛鳥時代宮殿、官署與寺院等重要遺跡，能具體呈現日本從豪族聯合政權轉向天皇中心中央集權體制的歷史過程。

  • 隨著「飛鳥．藤原宮都」入列，日本的世界遺產總數已增加到27件。報導也指出，日本申報世界文化遺產的國內暫定名單目前只剩3件。

  • 滋賀縣「彥根城」因歷史價值說明仍待補強，暫不列入2027年推薦案，目標改為2028年登錄；「武家之古都．鎌倉」曾被建議不予登錄；「平泉」則持續爭取擴大登錄範圍。

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