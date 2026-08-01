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二戰轉捩點、歐洲邁向終戰關鍵 諾曼第登陸海灘列世遺

中央社
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1944年6月6日諾曼第登陸(D-Day)期間，美軍增援部隊在法國維耶維爾濱海附...
1944年6月6日諾曼第登陸(D-Day)期間，美軍增援部隊在法國維耶維爾濱海附近的奧馬哈海灘登陸。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

UNESCO將法國諾曼第5座二戰登陸海灘列入世界遺產，肯定其作為盟軍登陸與歐洲終戰關鍵象徵的歷史價值。

聯合國教科文組織 （UNESCO）日前表示，盟軍二戰期間於1944年6月6日在法國諾曼第（Normandy）登陸的海灘，已列入聯合國教科文組織世界遺產

此次列入世界遺產的是位於法國西北部、綿延80多公里海岸線的5座諾曼第登陸海灘，分別為猶他、奧馬哈、黃金、朱諾及寶劍海灘，皆是二戰歷史的重要象徵。

路透報導，聯合國教科文組織在自家網站發表聲明指出，這些海灘是「1944年事件及長年紀念活動共同形塑的特殊文化景觀」，因此符合列入受保護世界遺產的條件。

1944年6月6日，約15萬名盟軍士兵在這5座海灘發動大規模登陸作戰，是為對抗納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）並解放法國，是二戰期間歐洲擺脫納粹德國統治的重要轉捩點。

當年參與登陸的盟軍官兵來自美國、英國、加拿大、比利時、挪威、波蘭、盧森堡、希臘、捷克斯洛伐克、紐西蘭及澳洲等國家，另有約177名法國突擊隊員加入作戰。

諾曼第登陸海灘定期舉行紀念活動，美國、英國、加拿大及法國等國領導人都曾出席。諾曼第大區首長莫翰表示，登陸海灘入選世界遺產不僅是榮耀，更意味著當地肩負保存、維護這段歷史記憶，並持續向世人傳遞其價值的重要責任。

法國目前已有50多處世界遺產，除了此次入選的諾曼第登陸海灘外，同樣位於諾曼第的聖米歇爾山，以及巴黎近郊的凡爾賽宮，也都名列其中。

法國諾曼第科勒維爾濱海附近的奧馬哈海灘。(美聯社)
法國諾曼第科勒維爾濱海附近的奧馬哈海灘。(美聯社)

精華 FAQ

  • 此次入選的是位於法國西北部的5座諾曼第登陸海灘，分別為猶他、奧馬哈、黃金、朱諾及寶劍海灘，合計綿延80多公里海岸線。

  • UNESCO指出，這些海灘是1944年事件與長年紀念活動共同形塑的特殊文化景觀，兼具重大歷史意義與持續保存的紀念價值，因此符合保護條件。

  • 1944年6月6日約15萬名盟軍在此發動登陸作戰，對抗納粹德國並協助解放法國，被視為二戰期間歐洲擺脫納粹統治的重要轉捩點。

世界遺產 聯合國 波蘭

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