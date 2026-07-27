49歲加國網紅安樂死離世 3年前確診「早發性失智症」…親吐早有異狀

加拿大49歲TikTok網紅蕾貝卡露娜罹患早發性阿茲海默症，選擇在病情惡化前自主結束生命，享年49歲。示意圖。（圖／AI生成）

加拿大 49歲TikTok 網紅蕾貝卡露娜（Rebecca Luna）去年公開罹患早發性阿茲海默症 後，持續透過社群平台記錄與疾病共處的生活，希望提升外界對失智症的認識，也因此感動不少網友，累積超過4.7萬名粉絲追蹤。然而，她本月初宣布將依照加拿大「醫療協助死亡」（MAID）制度，選擇在病情惡化前自主結束生命，並於當地時間25日在家人的陪伴下安詳離世，享年49歲。

根據「太陽報」報導，蕾貝卡住在加拿大卑詩省維多利亞市，育有兩名子女。她於2025年4月公開罹患早發性阿茲海默症後，開始透過TikTok分享自己的抗病歷程，記錄病情變化及日常生活，希望讓更多人了解這項疾病，也鼓勵同樣面對失智症的患者與照顧者。

蕾貝卡曾表示，自己40多歲時便陸續出現異狀，包括聊天時容易突然失神、經常忘記物品放置位置等，直到46歲才正式確診早發性阿茲海默症。醫師當時告知，她的預估壽命約為5至7年，也讓她不得不提早思考人生最後的安排。

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今年7月初，她透過影片宣布，已決定申請加拿大合法的「醫療協助死亡」（MAID）制度，希望能在病情尚未嚴重惡化、仍保有自我意識與尊嚴時，親自向家人告別，而不是等到疾病完全奪走記憶與人格後才離開人世。

蕾貝卡離世後，她的TikTok帳號發布了人生最後一支影片，由大女兒瑪雅（Maya）出鏡證實，母親已於當地時間25日下午1時15分，在親友陪伴下平靜辭世。瑪雅也向一路支持母親的粉絲表達感謝，並希望外界給予家人更多時間與空間，陪伴彼此走過喪親之痛。

消息曝光後，大批粉絲湧入留言悼念，紛紛表示蕾貝卡勇敢公開罹病歷程，讓更多人認識早發性阿茲海默症，也帶給許多患者及家屬力量，留言寫下「謝謝妳帶來勇氣」、「願妳不再受病痛折磨」、「一路好走」等，表達對她的不捨與祝福。