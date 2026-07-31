煮三餐、打掃、顧長輩… 南韓「全職子女」 向父母拿薪水
南韓在青年失業與生活成本壓力下興起「全職子女」現象，成年子女以家務與照護勞務換取父母供養，既被視為家庭適應，也引發長期脫離職場的疑慮。
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南韓在青年失業與生活成本壓力下興起「全職子女」現象，成年子女以家務與照護勞務換取父母供養，既被視為家庭適應，也引發長期脫離職場的疑慮。
面對高通膨、高房價及青年失業率居高不下，南韓近期興起「全職子女」現象。不同於無所事事的「啃老族」，這群成年子女透過執行家務與照顧勞務，換取向父母「領薪水」。學者指出這是高壓經濟下的新型家庭適應模式，但批評者憂心長期脫節職場將削弱未來競爭力。
韓國先驅報報導，過去，南韓社會普遍認為，年輕人應依循「完成學業、找到穩定工作、搬離父母家、結婚生子」的人生軌跡邁向獨立；現在，一些人開始接受一種最近在社群媒體上興起的新身分「全職子女」，意指沒有工作或經濟能力的成年子女與父母同住，透過幫忙料理三餐、打掃家務、照顧長輩等家庭勞務，換取父母提供生活費或免費住宿。
在南韓社群平台上，以「全職子女的一天」或「全職子女料理日常」為主題的影片累積數十萬次點閱，影片內容多半記錄一些日常生活，例如每天清晨替父母準備早餐、整理家務、洗衣、採買生活用品，甚至陪同父母前往醫院就診、協助照顧年長家人。有些人每月從父母獲得固定零用金，也有人僅以食宿交換家務勞動。
全職子女強調自己並非單純依賴父母，而是以勞務交換生活資源，承擔家庭照顧者與家務管理者的角色。
專門研究此現象的韓國漢陽大學國際研究所教授全永洙（音譯）指出，全職子女是在青年失業、高通膨與經濟成長放緩的背景下，一種兼顧年輕世代經濟困境與父母希望持續支持子女的新家庭模式。
南韓青年就業情勢持續惡化，6月數據顯示，15至29歲就業人口較一年前減少25.5萬人，青年就業率降至43.8%。此外，首爾等大都市房價及租金長期居高不下，使許多年輕人即使找到工作，也難以負擔獨立生活成本。去年調查顯示，19至34歲族群中仍有54.4%與父母同住。
批評者認為，「全職子女」只是失業的新包裝，長期脫離職場恐削弱工作能力與競爭力。一旦父母退休、健康惡化，甚至離世，長年未投入勞動市場的成年子女恐將面臨更大的就業困境。
主要原因是高通膨、高房價與青年失業率居高不下，讓不少成年子女難以獨立生活，只能留在家中，以照顧與家務勞動交換父母提供的生活資源。 他們通常負責煮三餐、打掃、洗衣、採買生活用品，部分人還會陪父母就醫、照顧長輩，透過承擔家庭勞務來換取零用金、食宿或生活費。 支持者認為這是高壓經濟下的家庭適應方式，能兼顧子女困境與父母支持；批評者則擔心長期遠離職場，會削弱工作能力，未來更難就業。
精華 FAQ
主要原因是高通膨、高房價與青年失業率居高不下，讓不少成年子女難以獨立生活，只能留在家中，以照顧與家務勞動交換父母提供的生活資源。
他們通常負責煮三餐、打掃、洗衣、採買生活用品，部分人還會陪父母就醫、照顧長輩，透過承擔家庭勞務來換取零用金、食宿或生活費。
支持者認為這是高壓經濟下的家庭適應方式，能兼顧子女困境與父母支持；批評者則擔心長期遠離職場，會削弱工作能力，未來更難就業。
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