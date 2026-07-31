我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

擺脫孤獨成商機 新創公司推社交課程 賣人際連結

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國出現許多幫助人們建立更多人際連結的新創公司。(美聯社)
美國出現許多幫助人們建立更多人際連結的新創公司。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

面對孤獨危機與友誼衰退，社交教練、克服害羞訓練與高端社群平台等新創興起，但這類「連結經濟」仍面臨付費意願低與難以規模化的挑戰。

面對現代社會「友誼衰退」與孤獨危機，市場湧現一批旨在「幫人擺脫孤獨、建立真實人際連結」的新創公司。從收費數百美元的社交技巧教練課程、要價千餘美元的克服害羞訓練，到年費逾兩千歐元的高端社群平台，「連結經濟」商業版圖正逐步擴張。

60歲的紐約獨居女子愛莉克斯，透過付費參加威洛絲創辦的社交教練公司Platonic Action Lab課程，成功克服障礙，貼告示邀請鄰居喝咖啡。該公司將社交訓練比照健身課程或人際關係諮商，提供約400至600美元不等的自學、團體及一對一課程，協助現代人拓展人際圈。

長期遠距工作而社交焦慮加劇的紐約客瑪瑞索，被「害羞偷走了你的人生」廣告觸動，決定報名培訓業者 Unshyness售價1440美元的兩日周末課程。該機構由來自莫斯科的瑪茲創立，透過在街頭隨音樂起舞、主動與陌生人擊掌等刺激又有趣的「極限外向」實戰訓練，幫助學員克服社交障礙。

移居米蘭的英國人史萊特創立社群公司Robin，扮演人脈橋樑。會員支付年費2000歐元（約2285美元），即可參加導覽、參訪等專屬社交活動並由他化解初見尷尬，目前已有250名會員，並拓展至邁阿密。

去年底發布的「美國社交連結」報告指出，美國每十名成年人中，就有一人長期處於孤獨狀態。世界衛生組織說，全球每六人就有一人受到孤獨感影響，顯著衝擊健康與福祉。估計每小時約有100人因孤獨相關的因素死亡，換算下來每年超過87.1萬人。就在美國人處於「友誼衰退」的時代，前述這些為孤單人士向外開創關係的新創事業應運而生，但這種靠協助建立人際連結來賺錢的「連結經濟」，要成長到具備商業規模、永續經營，還很難。

前麥肯錫顧問古波塔曾成立Build IRL平台，試圖協助「連結經濟」新創公司穩定營運，最終卻以失敗告終。她坦言，即便孤獨商機龐大，但消費者缺乏付費意願，無法讓這些致力於促進人際連結的服務能夠真正發展壯大，「現實世界的人際互動，本來就不像線上服務那樣容易擴張」。

精華 FAQ

  • 它販售的是幫助人建立真實人際連結的服務，包括社交技巧訓練、克服害羞課程、社群活動與人脈媒合，希望讓孤獨者更容易走入關係。

  • Platonic Action Lab提供約400至600美元課程；Unshyness兩日課程要價1440美元；Robin則收年費2000歐元，會員可參加專屬活動並由創辦人協助破冰。

  • 雖然孤獨問題普遍，但消費者未必願意持續付費，且現實中的人際互動不如線上服務容易複製與擴張，因此連結經濟難以形成穩定商業規模。

上一則

熊本強震 永旺2員工死在休息室 疑疏散客人後折返遭遇不幸

下一則

太平洋島國諾魯恢復傳統國名 正式更名瑙埃羅共和國

延伸閱讀

生活圈難建立支持系統 科技業華人陷身心焦慮

生活圈難建立支持系統 科技業華人陷身心焦慮
南加夫婦砸25萬外包育兒 幫收行李時薪125美元

南加夫婦砸25萬外包育兒 幫收行李時薪125美元
美國離婚中年男寫照：重獲單身自由 卻忘了怎麼交朋友

美國離婚中年男寫照：重獲單身自由 卻忘了怎麼交朋友
每年6.5萬學費 私校用AI取代老師 學生成績更佳

每年6.5萬學費 私校用AI取代老師 學生成績更佳

熱門新聞

南韓法院24日宣判，SK集團會長崔泰源須向盧素英支付9440億韓元。圖為崔泰源(左圖)、盧素英(右圖)6月26日抵達首爾高等法院準備出庭。(歐新社)

南韓「世紀離婚案」判了 SK會長崔泰源須付前妻超過6.7億美元

2026-07-24 03:29
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
曼谷捷運。(路透)

「抱歉帶錢來你們國家」義大利人在泰惹議 使館致歉

2026-07-25 11:06
根據研究顯示，全球自戀程度最高的國家榜首為德國。示意圖，圖為德國柏林民眾在高溫下乘船。攝於6月27日。 (歐新社)

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

2026-07-24 00:50
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝