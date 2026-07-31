美劇「黃金女郎」真實版...住房缺、租金漲 銀髮共居解套

隨著住房短缺和住房成本上漲，愈來愈多美國老人開始分享住房。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國在住房短缺與租金上漲下，銀髮共居成為長者減輕負擔的可行解方，丹佛等地非營利組織也加速媒合需求。

1980年代情境喜劇「黃金女郎」（Golden Girls）描述四名妙語如珠的年長女性，透過一張超市公告欄的廣告結識並同居。隨著住房短缺與租金 和房價上漲，如今這種情況正不斷在美國真實上演。

在丹佛市，銀髮服務管理員儒可夫斯基，於2016年住房問題變得急迫時，成立了非營利組織「科羅拉多陽光住宅共享組織」，在當地進行住房媒合。她回憶當年，許多年長居民焦急地向她求助，因為他們大部分的社會安全津貼已花在上漲的房租，或是無奈地加入要排隊長達數年的政府補貼老人住宅等候名單。

儒可夫斯基表示，共享住房「是一種非常有效的創造可負擔住宅、以及支持老年人在地老化的方式」。陽光組織審慎地對「住房提供人」和「住房分享人」進行審查，前者可能對他們原本一家人住的房子變得太空曠而感到不知所措，後者則在尋找合理的房租。該組織去年促成了31件共享住房案件，創下其最高紀錄。

全美約有55個組織提供這類服務，且需求正在增長。

哈佛住房研究聯合中心分析，以65歲以上民眾為戶長的家庭，約三分之一面臨「居住成本負擔沉重」問題，這意味著他們逾30%收入花在住房上。雖然這些家庭中近八成的房屋是自己持有，但許多仍在償還房貸或二次抵押貸款，同時面臨稅金、水電和維修費以及保險費上漲局面。

賓州州議員梅傑（Abby Major）已發起促進住房共享法案。她表示，「許多來向我抱怨房產稅和通膨的人，都是靠固定收入維生的老年人，他們的子女已搬走，配偶可能也已過世了」。

聯合中心報告顯示，美國年輕人也面臨類似的居住成本負擔沉重。住房共享可讓需要收入的年長擁房族，以及任何年齡層、在尋找低成本住房的民眾，兩方都受益。