南韓「全職子女」在家照顧長輩、打理家務 換取零用錢和住宿
面對高通膨、高房價及青年失業率居高不下，南韓近期興起「全職子女」現象。不同於無所事事的「啃老族」，這群成年子女透過執行家務與照顧勞務，換取向父母「領薪水」。學者指出這是高壓經濟下的新型家庭適應模式，但批評者憂心長期脫節職場將削弱未來競爭力。
韓國先驅報報導，過去，南韓社會普遍認為，年輕人應依循「完成學業、找到穩定工作、搬離父母家、結婚生子」的人生軌跡邁向獨立；現在，一些人開始接受一種最近在社群媒體上興起的新身分「全職子女」，意指沒有工作或經濟能力的成年子女與父母同住，透過幫忙料理三餐、打掃家務、照顧長輩等家庭勞務，換取父母提供生活費或免費住宿。
在南韓社群平台上，以「全職子女的一天」或「全職子女料理日常」為主題的影片累積數十萬次點閱，影片內容多半記錄一些日常生活，例如每天清晨替父母準備早餐、整理家務、洗衣、採買生活用品，甚至陪同父母前往醫院就診、協助照顧年長家人。有些人每月從父母獲得固定零用金，也有人僅以食宿交換家務勞動。
全職子女強調自己並非單純依賴父母，而是以勞務交換生活資源，承擔家庭照顧者與家務管理者的角色。
專門研究此現象的韓國漢陽大學國際研究所教授全永洙（音譯）指出，全職子女是在青年失業、高通膨與經濟成長放緩的背景下，一種兼顧年輕世代經濟困境與父母希望持續支持子女的新家庭模式。
南韓青年就業情勢持續惡化，6月數據顯示，15至29歲就業人口較一年前減少25.5萬人，青年就業率降至43.8%。此外，首爾等大都市房價及租金長期居高不下，使許多年輕人即使找到工作，也難以負擔獨立生活成本。去年調查顯示，19至34歲族群中仍有54.4%與父母同住。
批評者認為，「全職子女」只是失業的新包裝，長期脫離職場恐削弱工作能力與競爭力。一旦父母退休、健康惡化，甚至離世，長年未投入勞動市場的成年子女恐將面臨更大的就業困境。
「全職子女」指成年子女留在家中，透過煮飯、打掃、採買、照顧長輩等勞務，向父母換取零用錢、食宿或其他生活支持，並非單純無所事事地依賴家人。 主要原因包括青年失業率偏高、高通膨，以及首爾等大城市房價和租金居高不下，讓許多年輕人即使有工作也難以獨立生活，因而選擇留在家中。 批評者認為這只是失業的另一種包裝，若長期遠離職場，成年子女的工作能力與競爭力可能下降；一旦父母無法再支持，未來就業處境也會更艱難。
精華 FAQ
「全職子女」指成年子女留在家中，透過煮飯、打掃、採買、照顧長輩等勞務，向父母換取零用錢、食宿或其他生活支持，並非單純無所事事地依賴家人。
主要原因包括青年失業率偏高、高通膨，以及首爾等大城市房價和租金居高不下，讓許多年輕人即使有工作也難以獨立生活，因而選擇留在家中。
批評者認為這只是失業的另一種包裝，若長期遠離職場，成年子女的工作能力與競爭力可能下降；一旦父母無法再支持，未來就業處境也會更艱難。
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