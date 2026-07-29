最新消暑神器… 日本推「人體冰箱」 10分鐘透心涼
今年夏天氣溫屢創新高，每天都是酷熱難耐，為了快速降溫，日本冷凍設備公司推出專門「冰人」的「人體冰箱」，民眾只需要走進冰箱，關起門來，就能享受降溫效果，降低熱傷害風險。
ODDITYCENTRAL報導，這款名為「Do Hiemon Box」的人體冰箱，外觀看起來其實就是普通的金屬冷藏櫃。冰箱的正面採用透明玻璃門設計，使用者只要打開門走進去，坐在座椅上，就能享受約5℃的冷風吹向全身。業者表示，在炎熱的夏天，只要在裡面待上10分鐘，就能有效降低體溫，舒緩因高溫造成的不適與疲勞。
設備內部會維持約15℃的環境，並提供3種不同的冷卻與送風模式。為避免使用者因降溫過度而感到不適，系統會在20分鐘後自動停止運作。此外，它的耗電量只有一般移動式冷氣的一半，內建滾輪方便移動，也不需要額外施工安裝，可依需求放置在不同場所使用。
目前日本已經有多家工業冷凍設備經銷商販售人體冰箱，每台售價150萬日圓(約9430美元)。該公司表示，這款冰箱可以用來讓戶外或高溫工作環境中的員工降溫。如果市場反應良好，未來也有機會開放一般家庭購買。
據當地媒體Sora News報導，日本部分公共場所也開始設置人體冰箱，甚至有地方政府免費開放民眾使用，讓路人在炎炎夏日能進去「涼一下」，迅速恢復體力，也成為當地最吸睛的新型避暑設備。
它是專為快速降溫設計的冷卻設備，讓人走進去坐下後，以冷風降低體溫、舒緩熱不適，特別適合炎熱天氣或高溫工作環境使用。 設備內部約維持15℃環境，並以約5℃冷風吹向全身；業者表示，使用約10分鐘就能有效降低體溫，減少因高溫造成的疲勞與不適。 每台售價約150萬日圓，耗電量只有一般移動式冷氣的一半，內建滾輪且免施工，方便在工地、公共場所或未來家庭中依需求移動使用。
精華 FAQ
它是專為快速降溫設計的冷卻設備，讓人走進去坐下後，以冷風降低體溫、舒緩熱不適，特別適合炎熱天氣或高溫工作環境使用。
設備內部約維持15℃環境，並以約5℃冷風吹向全身；業者表示，使用約10分鐘就能有效降低體溫，減少因高溫造成的疲勞與不適。
每台售價約150萬日圓，耗電量只有一般移動式冷氣的一半，內建滾輪且免施工，方便在工地、公共場所或未來家庭中依需求移動使用。
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