最新消暑神器… 日本推「人體冰箱」 10分鐘透心涼

日本冷凍設備公司推出專門「冰人」的「人體冰箱」。民眾只需要走進冰箱，關起門來，就能享受降溫效果。(取材自YouTube)

今年夏天氣溫屢創新高，每天都是酷熱難耐，為了快速降溫，日本 冷凍設備公司推出專門「冰人」的「人體冰箱」，民眾只需要走進冰箱，關起門來，就能享受降溫效果，降低熱傷害風險。

ODDITYCENTRAL報導，這款名為「Do Hiemon Box」的人體冰箱，外觀看起來其實就是普通的金屬冷藏櫃。冰箱的正面採用透明玻璃門設計，使用者只要打開門走進去，坐在座椅上，就能享受約5℃的冷風吹向全身。業者表示，在炎熱的夏天，只要在裡面待上10分鐘，就能有效降低體溫，舒緩因高溫造成的不適與疲勞。

設備內部會維持約15℃的環境，並提供3種不同的冷卻與送風模式。為避免使用者因降溫過度而感到不適，系統會在20分鐘後自動停止運作。此外，它的耗電量只有一般移動式冷氣的一半，內建滾輪方便移動，也不需要額外施工安裝，可依需求放置在不同場所使用。

目前日本已經有多家工業冷凍設備經銷商販售人體冰箱，每台售價150萬日圓(約9430美元)。該公司表示，這款冰箱可以用來讓戶外或高溫工作環境中的員工降溫。如果市場反應良好，未來也有機會開放一般家庭購買。

據當地媒體Sora News報導，日本部分公共場所也開始設置人體冰箱，甚至有地方政府免費開放民眾使用，讓路人在炎炎夏日能進去「涼一下」，迅速恢復體力，也成為當地最吸睛的新型避暑設備。