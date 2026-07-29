我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

日本酷暑大作戰… 員警添空調扇背心 高中開放穿短褲

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本各地近來連日飆高溫，對於須出外勤的警消人員是一大考驗；示意圖。(路透資料照片...
日本各地近來連日飆高溫，對於須出外勤的警消人員是一大考驗；示意圖。(路透資料照片)

日本各地近來連日飆高溫，靜岡縣濱松地區日前觀測到日本今年最高溫的41.1℃。面臨炎炎夏日，日本警方除了開放在派出所等員警配戴降溫用的冰涼脖頸圈之外，也導入由電池驅動、附有空調扇的背心；另有高中開放學生穿短褲上學。

日本NHK報導，日本派駐派出所等地的警察，為了防止被利刃攻擊，即便夏天也得穿著厚厚的警用背心。日本警方表示，警用背心搭配腰部裝有空調扇的背心，有助於散熱與降溫。

此外，日本警方7月公告，只要不影響儀容、外觀整潔，就可以捲起袖子。

另一方面，日本也有學校因為高溫調整制服，像是滋賀縣草津市的縣立草津高中，一直以來的制服均為長褲或長裙，今年夏天起新增短褲選項。除了草津高中外，滋賀縣內至少還有另外兩所學校也從今年開始開放學生穿著短褲。

面對高溫「烤」驗，日本國立環境研究所的實驗結果也顯示，想要感到更涼爽，衣服顏色是關鍵。

研究人員在這項實驗之中，讓假人模特兒穿上材質與尺寸完全相同，僅顏色不同的上衣，在風速約每秒5公尺、氣溫約30℃的日照環境下，比較9種顏色衣服在5分鐘後的表面溫度，並利用紅外線熱像儀測量溫度。

結果顯示，表面溫度最低的是白色上衣，約為32℃，幾乎與當時氣溫相同；綠色與黑色均超過45℃。

依低到高的表面溫度，依序為白色、黃色、灰色、紅色、紫色、藍色、綠色、深綠色以及黑色。

負責這項研究的人員一之瀨俊明分析，主因是不同顏色對太陽能量的反射率與吸收率有所不同。

一之瀨俊明也指出，「在另一個無風的實驗之中，黑色和綠色衣服的表面溫度甚至超過50℃。我認為，只要聰明地選擇衣服顏色，就能避免不必要的中暑風險。尤其是老年人、幼童等較容易受到高溫影響的族群，更應該多加留意。」

精華 FAQ

  • 日本警方讓派出所等地員警可配戴降溫用的冰涼脖頸圈，並導入電池驅動、附有空調扇的背心，以降低厚重警用背心在高溫下造成的不適。

  • 滋賀縣草津市的縣立草津高中原本只有長褲或長裙，今年夏天起新增短褲選項，讓學生在炎熱天氣下能有更涼爽的穿著選擇。

  • 實驗結果顯示白色上衣表面溫度最低，約32℃，幾乎接近氣溫；黑色與綠色則明顯更熱。原因在於不同顏色對太陽能量的反射率與吸收率不同。

日本

上一則

青年運動封鎖紅海 北京傳直接交涉、確保中國油輪安全通行

下一則

藤森惠子成秘魯10年來第9位總統 主張強硬打擊犯罪

延伸閱讀

東京抗酷暑推短褲上班 女性反彈：不公平又有「腿毛騷擾」

東京抗酷暑推短褲上班 女性反彈：不公平又有「腿毛騷擾」
災害級熱浪… 日高溫飆41.1℃逾萬人中暑 法5764人超額死亡

災害級熱浪… 日高溫飆41.1℃逾萬人中暑 法5764人超額死亡
日本首見40度「酷暑日」 東京128人送醫、全國4死

日本首見40度「酷暑日」 東京128人送醫、全國4死
二十四節氣「大暑」報到 日氣象廳對東京、大阪等41地發布紫爆警戒

二十四節氣「大暑」報到 日氣象廳對東京、大阪等41地發布紫爆警戒

熱門新聞

美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30
南韓法院24日宣判，SK集團會長崔泰源須向盧素英支付9440億韓元。圖為崔泰源(左圖)、盧素英(右圖)6月26日抵達首爾高等法院準備出庭。(歐新社)

南韓「世紀離婚案」判了 SK會長崔泰源須付前妻超過6.7億美元

2026-07-24 03:29
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
曼谷捷運。(路透)

「抱歉帶錢來你們國家」義大利人在泰惹議 使館致歉

2026-07-25 11:06
法國專業模特兒經紀人西亞德。(司法部檔案)

曾介紹年輕女子給艾普斯坦 模特兒經紀人陳屍巴黎家中

2026-07-22 10:02
根據研究顯示，全球自戀程度最高的國家榜首為德國。示意圖，圖為德國柏林民眾在高溫下乘船。攝於6月27日。 (歐新社)

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

2026-07-24 00:50

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關