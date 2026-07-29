日本酷暑大作戰… 員警添空調扇背心 高中開放穿短褲

日本各地近來連日飆高溫，對於須出外勤的警消人員是一大考驗；示意圖。(路透資料照片)

日本 各地近來連日飆高溫，靜岡縣濱松地區日前觀測到日本今年最高溫的41.1℃。面臨炎炎夏日，日本警方除了開放在派出所等員警配戴降溫用的冰涼脖頸圈之外，也導入由電池驅動、附有空調扇的背心；另有高中開放學生穿短褲上學。

日本NHK報導，日本派駐派出所等地的警察，為了防止被利刃攻擊，即便夏天也得穿著厚厚的警用背心。日本警方表示，警用背心搭配腰部裝有空調扇的背心，有助於散熱與降溫。

此外，日本警方7月公告，只要不影響儀容、外觀整潔，就可以捲起袖子。

另一方面，日本也有學校因為高溫調整制服，像是滋賀縣草津市的縣立草津高中，一直以來的制服均為長褲或長裙，今年夏天起新增短褲選項。除了草津高中外，滋賀縣內至少還有另外兩所學校也從今年開始開放學生穿著短褲。

面對高溫「烤」驗，日本國立環境研究所的實驗結果也顯示，想要感到更涼爽，衣服顏色是關鍵。

研究人員在這項實驗之中，讓假人模特兒穿上材質與尺寸完全相同，僅顏色不同的上衣，在風速約每秒5公尺、氣溫約30℃的日照環境下，比較9種顏色衣服在5分鐘後的表面溫度，並利用紅外線熱像儀測量溫度。

結果顯示，表面溫度最低的是白色上衣，約為32℃，幾乎與當時氣溫相同；綠色與黑色均超過45℃。

依低到高的表面溫度，依序為白色、黃色、灰色、紅色、紫色、藍色、綠色、深綠色以及黑色。

負責這項研究的人員一之瀨俊明分析，主因是不同顏色對太陽能量的反射率與吸收率有所不同。

一之瀨俊明也指出，「在另一個無風的實驗之中，黑色和綠色衣服的表面溫度甚至超過50℃。我認為，只要聰明地選擇衣服顏色，就能避免不必要的中暑風險。尤其是老年人、幼童等較容易受到高溫影響的族群，更應該多加留意。」