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熱到受不了… 日本推穿短褲上班 女性喊「腿毛騷擾」

編譯周辰陽
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日本今夏氣溫升高，男性上班族苦不堪言。(歐新社)
日本今夏氣溫升高，男性上班族苦不堪言。(歐新社)

日本今夏氣溫升高，高濕度又使汗水更難蒸發，男性上班族穿短褲露腿也比以往普遍。東京都政府推動企業員工捨棄平日的西裝和領帶，改穿T恤、運動鞋和短褲等休閒服裝。新政策上路近四個月，評價仍褒貶不一，甚至有女性抱怨遭遇「腿毛騷擾」。

英國BBC報導，東京都知事小池百合子4月推出「Tokyo Cool Biz」，希望進一步擴大她過去推動的代表性降溫倡議。有人支持放寬服裝規定，認為能讓工作更加舒適；另一些人則批評這項政策對女性不公平，因為女性露出部分腿部時，社會仍期待她們穿著褲襪。

還有一些女性形容，她們遭遇「腿毛騷擾」，網路上甚至出現「スネハラ」一詞，形容被迫看見同事腿毛所帶來的不適。

近年來，愈來愈多日本上班族改穿休閒服裝，尤其是新創企業和科技公司員工。東京都政府今年提出這項建議後，這類穿著更容易獲得社會接受。儘管如此，一些男性仍對自己的腿毛感到不自在。無論男女，反對在辦公室穿短褲的主要原因，都是對身材和體毛有所顧慮。

男性醫美診所6月一項調查顯示，53.5%受訪者反對夏季穿短褲上班，46.5%贊成這項新建議。持反對意見的女性明顯多於男性，顯示女性可能更抗拒看見男同事露腿。

診所主管船津明史表示，他注意到愈來愈多顧客前來診所，不只為了美觀，也將除毛視為「穿短褲時的社交禮儀」。他認為，女性覺得「男性的腿毛應該少一點」，促使男性尋求雷射除毛，以免冒犯身邊的人。

日本近幾個月與世界其他地區一樣經歷破紀錄高溫，同時還得面對受中東局勢動盪影響而飆升的能源價格。總務省消防廳最新每周數據顯示，7月初，有7人因中暑死亡、4580人送醫。日本氣象廳為提高民眾警覺，宣布採用「酷暑日」一詞，意指氣溫超過40℃的「酷熱難耐之日」。

東京都政府環境部門官員渡邊昇表示：「我們希望在酷熱天氣下提供人們更多選擇，而不是告訴他們該穿什麼。只要上班服裝不會冒犯任何人，就不成問題。」

精華 FAQ

  • 東京都知事小池百合子推出「Tokyo Cool Biz」，鼓勵企業員工在夏季捨棄西裝、領帶，改穿T恤、運動鞋與短褲等更休閒、透氣的服裝，以減少酷熱帶來的不適。

  • 部分女性認為這項政策對女性不公平，因為女性若露出部分腿部，社會仍期待她們穿褲襪；另有人抱怨被迫看到男同事腿毛，甚至出現「スネハラ」這個說法。

  • 社會接受度正在上升，尤其新創與科技業較常見，但調查顯示仍有過半受訪者反對；醫美診所也指出，部分男性會為避免冒犯他人而選擇除毛。

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