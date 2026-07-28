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減少暴力… 德鐵5400座火車站將全面禁酒 10月中前落實

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德國鐵路公司（DB）宣布，將於10月15日前分階段在全國5400座火車站實施禁酒...
德國鐵路公司（DB）宣布，將於10月15日前分階段在全國5400座火車站實施禁酒令，希望藉此提升旅客與員工安全、減少暴力事件並改善車站環境。圖為德鐵執行長帕拉。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

德國鐵路公司宣布，10月15日前將在全國5400座車站分階段禁酒，盼藉此降低酒後暴力、改善環境，並以站務宣導與處分機制執行。

德國鐵路公司（DB）日前宣布，將於10月15日前分階段在全國5400座火車站實施禁酒令，希望藉此提升旅客與員工安全、減少暴力事件並改善車站環境。

中央社報導，德國鐵路公司日前宣布，將在全國車站實施禁酒令，禁酒範圍包括車站大廳、月台及通往月台的通道；部分由德鐵管理的車站前廣場也將納入禁酒範圍。車站內酒吧、餐廳則不受限制，旅客也可在行李或購物袋中攜帶未開封酒類。

德鐵引述聯邦警察統計指出，超過33%的火車站暴力事件與酒精濫用有關。德鐵執行長帕拉（Evelyn Palla）表示，根據多年觀察，酒精氾濫的地方往往也會出現更多暴力事件。

德鐵表示，一列由巴登巴登（Baden-Baden）開往卡斯陸（Karlsruhe）的區域列車日前發生暴力衝突，一名酒醉乘客在查票時涉嫌毆打、踢踹德鐵保全人員。

事件過程中，這名保全從時速約120公里的行駛列車墜落，身受重傷。德鐵表示，這起事件再次凸顯酒精與暴力的關聯，也是擴大全國車站禁酒措施的重要原因。

目前全德已有30座車站實施禁酒，包括科隆、漢堡、法蘭克福及慕尼黑等主要車站；9月1日起，首都柏林、基爾等地車站也將加入，其餘車站將於10月15日前陸續完成。

德鐵回覆柏林公共廣播（rbb）表示，過去在漢堡等車站實施禁酒後，垃圾量、酒後暴力及衝突事件都顯著減少，旅客安全感也有所提升。

不過，德鐵目前並未在全國列車上實施全面禁酒令，也暫無計畫將禁酒措施擴及長途列車。德鐵補充，旅客仍可在車上飲用自備酒類，列車餐車也持續販售酒精飲料，但德鐵強調，前提是不得影響其他乘客，應以相互尊重為原則。

禁酒令實施初期將由站務人員透過宣導、廣播及站內公告提醒旅客遵守規定。違反禁酒令者將先被要求離開車站，屢次違規者可能遭禁止進入相關車站；若被禁止後仍執意進站，德鐵也將對違規者提出刑事告發。

精華 FAQ

  • 德鐵表示，禁酒主要是為了提升旅客與員工安全，減少酒精引發的暴力與衝突，並改善車站整體環境與秩序，讓旅客感受更安全。

  • 禁酒範圍包括車站大廳、月台、通往月台的通道，部分由德鐵管理的車站前廣場也會受管制；但站內酒吧、餐廳不受影響。

  • 初期會先透過宣導、廣播和站內公告提醒遵守；若違規，將先要求離開車站，屢次違規者可能被禁止進站，仍硬闖則會被提出刑事告發。

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