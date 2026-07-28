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誰在富士山上點壽司？ 外送員爬近7小時攻頂 真相笑翻全網

聯合新聞網
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外送員爬富士山送外賣；示意圖。(圖／AI生成)
外送員爬富士山送外賣；示意圖。(圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

一名日本壽司郎外送員背著保溫包、捧著壽司爬上富士山，近7小時順利攻頂，因特殊送餐方式引發網友熱議。

攀爬富士山日本夏季盛事，不只日本人愛爬，外國人也相當熱中。近日有香港人前往爬山，途中卻驚見知名迴轉壽司「壽司郎」的外送員，手捧兩盤壽司跟著登上客一路向上攀登，讓她忍不住笑問「到底是誰在山上吃壽司」。

▲ 影片來源：instagram＠dailynews.51（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

自原PO分享的影片可看到，該外送員背著印有壽司郎LOGO的保溫背包，頭戴製作壽司的帽子和圍裙，跟在一群登山客後熟練地向上走。從其他山友拍到的影像也能發現，他手上穩穩的捧著兩盒壽司拼盤，步伐穩健，不顯疲態。

網友見狀紛紛笑回「誰虐待外賣員」、「服務費應該加了很多」、「外賣備註：『放在山頂標高柱旁邊就好，辛苦了』」、「死亡擱淺真人版」、「送到直接是散壽司了，拜託放過外送員」。內行山友則一眼認出他是cosplay登山的名人，「他去年也有爬」、「他很有名了，上次是端熱騰騰的牛排上富士山」、「名人啦，有時會送麥當勞」。

事實上，這位外送員名為馬並太志，是位喜愛登山的上班族，自介幽默寫著「我要成為外送之王」，想把驚喜和笑容一路送至山頂。從他在登山App「YAMAP」登記的內容，可看出他利用周末爬遍各地名山，每次都會裝扮成不同角色，從壽司郎、COCO一番屋、麥當勞、豆腐店到火鍋、牛排、冰淇淋都有，十分多元。從最近一次外送壽司的登山紀錄可看到，他僅花6小時45分就順利登頂。

精華 FAQ

  • 她在攀登途中，意外看到壽司郎外送員背著保溫背包、手捧兩盤壽司，一路跟著登山客往上走，讓她忍不住笑問到底是誰在山上吃壽司。

  • 他名叫馬並太志，是喜愛登山的上班族，自介寫著要成為外送之王，會利用周末爬名山，並用不同角色裝扮把驚喜送上山頂。

  • 他在登山App登記的最近一次壽司外送行程中，僅花6小時45分就成功登頂；過去還曾送牛排、麥當勞、冰淇淋等，作風相當多元。

日本 富士山

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