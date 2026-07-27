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西班牙街頭撿到印象派名畫值17萬 57歲大叔只覺畫框好看

編譯盧炯燊
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來自西班牙穆爾西地區(Murcia) 的烏爾塔多(Andrés Hurtado)...
來自西班牙穆爾西地區(Murcia) 的烏爾塔多(Andrés Hurtado) ，展示一幅19世紀末西班牙印象派大師索羅拉(Joaquín Sorolla)的畫作。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙一名57歲大叔在街頭誤把索羅拉真跡當垃圾撿走，經AI與拍賣行確認後才知價值15萬歐元，隨即聯絡警方並物歸原主。

西班牙傳出烏龍案事件，一幅出自19世紀末西班牙印象派大師索羅拉(Joaquín Sorolla)手筆，現值15萬歐元(約17 萬美元)的畫作，給人棄在塞維利亞(Sevilla)街頭，一位大叔路經時以及是垃圾而撿回家，後來在網上看到警方發布的「失竊名畫」通報，才驚覺自己撿到的不是垃圾而是寶，隨即主動聯繫警方物歸原主。

綜合「人物」雜誌 (People)及英國「衛報」 報導，來自西班牙穆爾西地區(Murcia)一個小鎮的57歲大叔烏爾塔多(Andrés Hurtado) ，早前與家人出城到西班牙第四大城市塞維利亞遊玩時，看到幾個孩子把一幅畫扔在街上，他以為是垃圾，第一眼看中的是漂亮的畫框而非畫本身，覺得沉穩的金色古典畫框非常好看，於是把它撿走帶回酒店。

他向當地媒體說，回到小鎮後，出於好奇於是利用AI來了解這幅畫，畫中是兩艘小船在海平線上航行，AI推測它可能是西班牙印象派大師索羅拉的作品。

烏爾塔多說，由於仿製品及贗品太多，故此從未想過這幅畫是索羅拉的真跡，但在半信半疑下聯繫了馬德里一家拍賣行，以確認這幅畫的作者。

「我把照片發給他們，很快就回覆了」，嚇他一跳的是，經鑑定這幅畫不僅是索羅拉的真跡，而且估價高達15萬歐元。

就在畫家身分揭曉後不久，畫作原主人也浮出水面，原來他們正到處找尋這幅畫，並且向警方報了案。

這幅名畫除了是出自索羅拉手筆之外還有他的簽名，是送贈給原主人家族的祖上，並且一直傳承下來。當天原主人一家正準備度假，按習慣帶著這幅畫同行，但在整理行李時，將靠在牆邊的畫作遺忘了便開車離去。

這幅畫顯然先是給一群孩子撿到，然後又被丟棄，最後給烏爾塔多發現。

這位大叔在看到有關名畫「失竊」的新聞後，再比對他撿到的畫作，立馬聯繫警方解釋了整個情況。

他說，「我立刻給警察打了電話，告訴他們我沒有偷畫，只是在街上撿到了」。

經過連繫，這幅名畫物歸原主，為了感謝烏爾塔多的誠實，原主人送給他一份「禮物」以示謝意。至於「禮物」是甚麼，這位大叔不再「誠實」了，沒有說明。

精華 FAQ

  • 他與家人到塞維利亞旅遊時，看見幾個孩子把一幅畫丟在街上，誤以為是垃圾，只注意到金色古典畫框很好看，便把畫帶回酒店。

  • 他先用AI查看畫作內容，懷疑可能是索羅拉作品，之後再把照片傳給馬德里一家拍賣行鑑定，對方很快回覆，確認是索羅拉真跡且估價15萬歐元。

  • 原主人原本因整理行李時遺忘畫作而報警尋找，後來在大叔通報下找回。為感謝他的誠實，原主人還送他一份禮物，但內容未公開。

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