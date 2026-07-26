聖經遺址、十字軍堡壘、貝加爾湖… 可望列瀕危世遺名單

俄羅斯貝加爾湖有機會被列入瀕危世界遺產，圖為環保志工們2016年在貝加爾奧爾洪島湖畔清理垃圾。奧爾洪島是貝加爾湖中的最大島嶼。（路透資料照片）

聖經中記載的遺址、黎巴嫩 的古堡、非洲大陸羚羊遷徙路線，以及世界最深的貝加爾湖，可望獲聯合國 納入受戰爭或氣候變遷等因素威脅的瀕危世界遺產 名錄。

據中央社引述法新社報導，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）196個成員國將於24日起在韓國釜山召開會議，討論世界遺產名錄及瀕危世界遺產名錄。

聯合國教科文組織世界遺產中心主任阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）表示：「我們或許沒有能力部署維和部隊……，但我們可以向全世界傳遞一個訊息。這些遺址非常重要，必須盡一切努力防止它們遭到破壞。」

他還說，保護文化遺產可讓「遭重創、飽受衝突之苦的社群開始返鄉並重建家園」。

全球約有1200處地點列入世界遺產名錄。阿索莫指出，將某一地點列為瀕危世界遺產並非懲戒，而是協助各國「尋找資金、夥伴和關注」，以更妥善保護該遺址。

目前有三處尚未列入世界遺產名錄的遺址，預計將循快速程序，直接表決列入瀕危世界遺產名錄。

其中包括位於以色列占領的巴勒斯坦約旦河西岸、被認定為聖經中撒馬利亞（Samaria）的塞巴斯蒂亞（Sebastia）考古遺址。該遺址位於約旦河西岸由以色列控制的區域。

以色列2017年退出聯合國教科文組織，但仍是世界遺產委員會成員。世界遺產委員會對是否列入世界遺產及瀕危世界遺產名錄握有最終決定權。

另一項優先審議案件是黎巴嫩南部五座古堡。當地目前持續遭以色列攻擊，其中十字軍堡壘沙基夫堡（Qalaat al-Chakif)，又稱博福特城堡（Beaufort Castle）已於5月遭以軍占領。

聯合國教科文組織成員還將表決是否將南蘇丹博馬－巴丁吉洛（Boma-Badingilo）草原及林地稀樹草原直接列入瀕危世界遺產名錄，理由是當地同時受到戰爭及氣候變遷威脅。

每年約有100萬隻動物，包括羚羊及瞪羚，穿越位於白尼羅河與衣索比亞邊境間的廣袤荒野，遷徙路徑在草原上留下從空中清晰可見的痕跡。

除了上述優先案件外，部分已列入世界遺產名錄的地點，也可能新增瀕危標籤。

其中包括黎巴嫩南部港市泰爾（Tyre）的羅馬浴場、西元2世紀凱旋門及古羅馬競技場。泰爾市近幾個月來遭以色列猛烈轟炸。

另一個可能被列為瀕危地點，是位於克里米亞半島的古希臘殖民城市陶里克切索內斯（Tauric Chersonese）。俄羅斯於2014年片面併吞克里米亞。

烏克蘭主張，自俄羅斯占領克里米亞後，該遺址面臨未經授權的考古挖掘、大型建設工程及文物遷移等威脅。

在俄羅斯，世界最深湖泊貝加爾湖（Lake Baikal）也可能被列為瀕危世界遺產，原因是當局難以遏止汙染、大眾觀光、大規模伐木，以及蒙古上游水壩導致水位下降所造成的破壞。

根據俄羅斯資料，這座位於西伯利亞的巨大湖泊擁有全球約20%不凍淡水資源，被譽為「俄羅斯的加拉巴哥群島（Galapagos）」，孕育極為豐富的動植物。

不過，聯合國教科文組織2023年的報告警告，若「貝加爾湖持續惡化的生態環境」未能及時遏止並改善，將被列為瀕危世界遺產。

其他地點則爭取列入世界遺產名錄，包括法國諾曼第海灘、巴西亞馬遜雨林中的兩座劇院，以及突尼西亞西迪布賽義德港（Sidi Bou Said），也有望列入世界遺產名錄。