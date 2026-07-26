歐洲最適合步行城市威尼斯排第2 波蘭這座古城奪冠

歐洲最受歡迎且最適合步行的城市，比價網站Confused.com的旅遊保險專家認為是波蘭克拉科夫（Kraków）奪冠。（圖／123RF）

大多數美國成年人都喜歡步行，今年的一項調查更顯示，步行是最受該族群歡迎的休閒運動，如果想在度假時以步行探索該地的風情，就應該選擇一個適合的目的地，Travel+Leisure報導，比價網站Confused.com的旅遊保險 專家精心挑選歐洲最受歡迎且最適合步行的城市榜單，由波蘭 的克拉科夫（Kraków）奪下第一。

Confused.com在調查數千名旅客後發現，若一個城市步行遊覽很方便，高達86%的受訪者更傾向預訂前往該城市的旅程，主要理由包括能在步行過程中欣賞美景，發現可能錯過的景點，同時還能保持活力。

為了找到最適合這類充滿活力遊客的完美度假勝地，團隊先列出一些熱門旅遊地點，再根據和步行便利性相關的各項數據進行評估，包括步行路線數量、綠地面積、城市地形和景點數量。

最終由克拉科夫拔得頭籌，該地前五名熱門的景點之間最短的步行距離只有3英里，而且選擇很多，例如老城區（Stare Miasto）、瓦維爾城堡（Wawel Royal Castle）、克拉科夫歷史博物館裡的辛德勒工廠（Oskar Schindler's Enamel Factory at the Museum of Kraków）等等，團隊也指出克拉科夫的整體地形很平坦，一半的道路都可供行人通行，綠地也很充足，城市38%的面積是公園、花園和森林。

克拉科夫是一座歷史非常悠久的著名古都。它建於10世紀，曾作為波蘭長達500年的首都。因為在二戰中奇蹟般地避開了大規模轟炸，它完整保留了中世紀的迷人風貌，其老城區更在1978年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

榜單第二名是威尼斯，五大熱門景點之間的距離不到1英里，聖馬爾谷聖殿宗主教座堂（Basilica di San Marco）、總督宮（Palazzo Ducale）和聖馬可鐘樓（Campanile di San Marco）都位於聖馬可廣場（Piazza San Marco）內或周邊。 比價網站Confused.com的旅遊保險專家，認為是威尼斯是歐洲最受歡迎且最適合步行的第二名。（歐新社）

團隊表示，另一個不能錯過的景點是大運河（Canal Grande），可以以行人視角欣賞它的美，也可以跳上一艘貢多拉實際感受，且因為車輛無法進入威尼斯本島，所以街道全屬於行人。

第三名是捷克首都布拉格，遊客可以走3英里的環狀路線，欣賞該市最著名的景點，包括老城廣場（Staromestske Namesti）、查理大橋（Charles Bridge）、布拉格城堡（Prague Castle）及聖維特主教座堂（St. Vitus Cathedral）。第四和第五名分別為哥本哈根和柏林，兩個城市到最著名的景點距離都是3英里。