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全球首例 歐盟碳關稅上路 衝擊7500企業 各國掀碳改革大戰

林奐成
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為因應歐盟CBAM，多國也紛紛規畫碳排碳放交易制度。(路透)
為因應歐盟CBAM，多國也紛紛規畫碳排碳放交易制度。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟碳邊境調整機制CBAM成為全球首例碳關稅，將擴大影響鋼鋁與下游產品，迫使中國、印度、加拿大、日本與南韓等國加速推動碳定價與減碳改革。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年正式實施，是全球第一個「碳關稅」，自2027年2月起，進口廠商需根據申報的產品碳含量支付購買「憑證」費用，首批納管鋼鐵、鋁、水泥等原料，2028年擴大納入包括汽車零組件、家電、機械與工業設備等180種下游產品，預估影響全球7500家企業。歐盟給予進口廠商「免費排放配額」未來將逐步歸零，對全球產業衝擊加劇。在生產過程減少碳排、或藉徵收碳費減緩影響，成各國棘手課題。

擴大納管 中國衝擊最大

歐盟執委會稅務及關務總局「碳關稅與能源部門」主任羅埃（Vicente Hurtado Roa）指出，若進口產品的碳排放表現達到歐盟制定的「基準值」即不需支付碳關稅，「在制度實施的第一年，企業負擔比較低，只需要針對超過基準值的排放付費」。

羅埃解釋，歐盟並非針對下游產品在「生產過程產生的排放」來課徵費用，而是因為這些產品含有大量鋼鐵或鋁，具有高度「碳洩漏」風險（企業將工廠轉移至法規寬鬆國家，以規避排放成本）而納管。

碳關稅擴大納管後，受衝擊最大貿易國為中國大陸，估影響進口值40億歐元（45億6540萬美元），其次為英國、日本、土耳其及美國。

歐盟碳邊境調整機制(CBAM)實施期程。(製表／林奐成)
歐盟碳邊境調整機制(CBAM)實施期程。(製表／林奐成)

促減碳 生產國可抵碳費

羅埃強調，CBAM並非「貿易措施」，也不是為了增加歐盟收入；推動CBAM是為了鼓勵各國生產「更綠色的產品」、促進這些產品的國際貿易，並促使過往不負責任的排放國加強減碳。

至於碳關稅的影響，羅埃表示，CBAM初期列管的6個產業占歐盟排放量55%以上，將成為全球覆蓋範圍最大的碳邊境機制；CBAM開始產生正向誘因，全球愈來愈多國家建立或加強碳定價制度，例如中國、土耳其、南非等，歐盟樂見它們將碳費留在自己國家，並減少產業碳排放，形成雙贏局面。

另一方面，依照歐盟規定，進口商若在生產國已繳交碳費或碳稅，可以「抵免」部分碳關稅。羅埃說：「提高碳價是個好主意，會形成正向循環：政府能獲取收入去推動產業去碳化，並降低歐盟碳關稅對（本國）出口產品造成的衝擊。

產品輸入歐盟 碳排放納管與付費計算方式。(製表／林奐成)
產品輸入歐盟 碳排放納管與付費計算方式。(製表／林奐成)

為因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM），印度等新興經濟體正加速建立碳定價機制，加拿大、日本及南韓等17國也紛紛建立或規畫碳排放交易制度。

印度 將碳費留在國內

印度於2023年頒布「碳信用交易計畫」（CCTS），藉由建立國內碳定價機制鼓勵減碳。取得「碳信用憑證」的工廠可出售減量額度給排碳超標的工廠。已在國內支付碳價的出口商未來可望抵銷CBAM部分責任，避免對同一噸碳雙重徵收費用。

印度也研議「印度邊境調整機制」（IBAM），計畫在CBAM規範商品抵達歐盟邊境前，先徵收碳排放出口費，所徵收經費將強制撥入綠色轉型基金，將原本在歐洲課徵的隱形費用全數留在印度。

加拿大 輸歐商品負擔低

加拿大則是少數面對歐盟CBAM仍享優勢的國家。跨黨派倡議組織「加拿大新經濟」4月23日說，相較於歐盟主要貿易夥伴大多須負擔全部或部分CBAM成本，加拿大因工業碳定價與清潔電網使其出口商品至歐盟僅需負擔極低，甚至無須額外支付CBAM成本。

由於歐盟針對適用CBAM預設值的國家採逐年提高的碳排加成機制，加拿大的低成本優勢更容易吸引投資、擴大貿易機會，並讓產業在轉型至低碳生產的過程中維持競爭力。不過，考量歐盟CBAM範圍可能擴大至下游加工產品，加拿大有必要推出加國版CBAM，以確保其能源密集產業的競爭力與鋼鐵、鋁產業勞工就業機會。

過去考量美加貿易高度整合，加拿大並未建立CBAM。隨著加拿大總理卡尼尋求貿易多元化，避免過度依賴美國，加上去年4月在聯邦選舉勝選的自由黨承諾研議加拿大版的CBAM，推出CBAM只差具體時程。

為避免實施CBAM引發發展貿易保護的指控，加拿大維持國內碳定價走勢在高價位。據5月19公布的工業碳定價，今年碳排價格維持在95加元，2030年調漲為115加元，之後每年調升3加元，直至2035年的130加元，2036則綁定通膨每年調漲1.5%。

多倫多太陽報政治專欄作家高德斯坦警告，CBAM恐以拉高商品零售價格並轉嫁至大眾身上，美國等沒有CBAM的國家也會課徵報復性關稅，而CBAM無法根絕排放，只是轉移到不同國家並為發展中國家帶來更高成本。

日本 發布指南助申報

日本受歐盟CBAM的影響主要集中在鋼鐵產業。日本經濟產業省2024年2月發布螺絲螺栓的碳排計算指南，協助出口商完成申報。日本復於今年6月初公布修正計算指南，針對歐盟去年2月發布的CBAM簡化法案，納入中小企業豁免門檻等新規定。

日本也在2023年建立「綠色轉型排放交易制度」（GX-ETS）。初期採自願參與，今年4月1日起強制年度碳排放超過10萬公噸的企業均須加入。與GX-ETS配套的是「綠色轉型碳徵費」，前者是針對中下游鋼鐵、水泥、化工等大型排碳企業；後者則是自2028年起向化石燃料進口商及國內開採業者徵收，鎖定上游進口端與燃料源頭。

南韓 計畫推出碳期貨

南韓早在2015年就已建立全國性排放交易制度，涵蓋全國70%的溫室氣體排放量。但由於韓國與歐盟排放交易制度之間存在著相當碳價差距，讓南韓出口商面臨成本風險。

首爾除協助企業進行碳排放資料蒐證，還針對過去限制企業保留碳配額造成流動不佳，因減碳獲得的外部抵換權有轉換時效限制等問題，分別放寬配額保留與延長抵換額度轉換期限。南韓還計畫推出碳期貨，鼓勵發展與碳權連結的金融商品，進而活絡碳交易市場。

精華 FAQ

  • CBAM今年正式實施，2027年2月起進口商需依產品碳含量購買憑證。首批納管鋼鐵、鋁、水泥等原料，2028年再擴大到汽車零組件、家電、機械與工業設備等180種下游產品。

  • 文章指出中國大陸受衝擊最大，估影響進口值約40億歐元。主因是其對歐出口的鋼鐵與鋁相關產品占比高，而這些產品被視為碳洩漏風險高，因此更容易被課徵成本。

  • 印度、加拿大、日本與南韓都在強化碳定價或交易制度。印度建立CCTS並研議IBAM，加拿大維持高價工業碳定價，日本推出GX-ETS與申報指南，南韓則放寬配額規則並計畫發展碳期貨。

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