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人口紅利消退 德去年新生兒僅65萬 創二戰後最低紀錄

綜合報導
德國人口紅利正在消退，2025年新生兒人數僅有65萬，創下二戰後最低紀錄；圖為德...
德國人口紅利正在消退，2025年新生兒人數僅有65萬，創下二戰後最低紀錄；圖為德國柏林5月舉行的文化嘉年華街頭遊行。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：德國2025年新生兒僅65萬4241人，創1946年以來最低。
  • 重點二：總生育率降至1.32，連續第四年下滑且低於2024年。
  • 重點三：出生人口銳減主因人口結構與經濟壓力，死亡數高出35.2萬人。

德國正面臨統一後的第三波出生下滑。根據德國聯邦統計局（Destatis）公布的2025年最終統計，德國總生育率持續下降，出生人數降至1946年以來最低，全年死亡人數比出生人數多約35.2萬人，創下二戰後最大的出生赤字。

德國聯邦統計局指出，2025年德國總生育率（Total Fertility Rate，TFR）降至每名女性平均生育1.32名子女，較2024年的1.35下降2.7%，接近2006年的1.33低點，但仍高於1994年創下的歷史最低紀錄1.24。

受到生育率持續下滑影響，德國2025年新生兒總數為65萬4241人，較前一年減少3.4%，已連續第四年下降，並降至1946年以來最低。同期死亡人數約101萬人，使死亡人數比出生人數多出約35萬2000人，創下二戰後最大的出生赤字。

從區域來看，德東地區總生育率下降4.5%，高於德西地區的3.2%。各邦之中，以麥克倫堡－前波美拉尼亞邦的總生育率降幅最為明顯；漢堡則是全國唯一總生育率較前一年略有上升的邦。

德國聯邦統計局在背景分析中指出，目前的第三波出生下滑主要與人口結構變化有關。1990年代德國統一後，原東德地區因社會與經濟劇烈轉型，生育率一度大幅下降，形成「低出生世代」。如今這批出生於1990年代的世代已陸續進入主要生育年齡，由於潛在父母人口規模本身較小，直接影響近年出生人數持續減少。

此外，德國聯邦統計局在背景分析中指出，近年通貨膨脹、經濟前景不明、就業安全疑慮，以及住房成本攀升等因素，都可能影響民眾的生育規劃。同時，家庭型態與生育觀念逐漸改變，加上外籍女性總生育率自2017年以來整體呈下降趨勢，使過去移民帶動出生人口成長的效應逐漸減弱。

德國聯邦統計局表示，自2017年進入第三波出生下滑以來，又歷經新冠疫情及俄烏戰爭等重大事件，進一步促使部分家庭延後生育。如果這些延後的生育計畫未能在未來實現，德國出生人數可能持續下降。

精華 FAQ

  • 根據德國聯邦統計局，2025年新生兒僅65萬4241人，總生育率降至1.32，較2024年再跌2.7%，已連續第四年下滑，並創下1946年以來最低紀錄。

  • 統計局指出，1990年代低出生世代如今進入生育年齡，潛在父母本來就少，加上通膨、就業不安、住房成本上升與家庭觀念改變，都使生育意願持續走弱。

  • 2025年德東地區總生育率下降4.5%，降幅高於德西的3.2%；各邦中麥克倫堡－前波美拉尼亞邦跌幅最大，漢堡則是全國唯一略有上升的邦。

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