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印度婦搭火車突呼吸困難 乘客求臨停被拒 她等不到救援亡

聯合新聞網
印度一位婦女搭火車突然呼吸困難，同車乘客PO文控訴，乘務員表示要等到大站再停，最...
印度一位婦女搭火車突然呼吸困難，同車乘客PO文控訴，乘務員表示要等到大站再停，最終婦女被抬下車時已去世。（取材自Ｘ平台）

AI摘要

文章摘要整理：

印度一名母親搭乘火車時突發重病，乘客求列車臨停未果，雖有救護車在站點待命，仍因救援延誤而不幸身亡。

印度一名女子搭乘火車時突發重病，但該火車並沒有立即停在最近的車站，最終該女子在醫務人員抵達前死亡。

根據《News18》報導，該女子帶著幼子搭乘「班德拉—德里薩萊羅希拉加里布拉特超快速特快列車」（Bandra-Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Superfast Express），當火車駛離巴魯奇火車站（Bharuch railway station）後，女子疾病發作，呼吸困難，急需氧氣與醫療協助。

同車乘客見狀立即通知檢票員，要求火車在最近的車站停下，以便救護人員協助。然而工作人員卻拒絕停車，表示火車會直到開至卡爾詹市（Karjan）才停下。

該乘客指出，雖然當火車抵達卡爾詹市時，已有救護車在附近待命，然而該女子在救護人員抵達前就已失去生命跡象。

鐵路公司聲明表示，女子的兒子事前有告知工作人員「媽媽身體不適」，工作人員當下有提供幫助，並說明當他們得知女子病發時，立即通知相關部門尋求協助，10分鐘後派遣救護人員前往卡爾詹市的伊托拉站（Itola railway station）並將女子送醫，但送抵時已被宣告死亡。

精華 FAQ

  • 她搭乘班德拉—德里薩萊羅希拉加里布拉特超快速特快列車時，火車剛駛離巴魯奇火車站後便突然發作，出現呼吸困難，急需氧氣與醫療協助。

  • 乘客立即通知檢票員，要求列車在最近的車站臨時停靠，好讓救護人員儘快上車處理，避免女子病情惡化，但這項請求被拒絕。

  • 鐵路公司表示女子兒子已先告知母親不適，工作人員也有通報相關部門，約10分鐘後派救護人員到伊托拉站送醫；但女子抵達時已被宣告死亡。

印度

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