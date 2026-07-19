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東南亞文學獎最年輕得主：AI寫作修辭優美 但缺人性

中央社
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泰國作家吉妲楠表示，AI難以取代真正成熟的創作者，人類應思考如何與AI共存，而非...
泰國作家吉妲楠表示，AI難以取代真正成熟的創作者，人類應思考如何與AI共存，而非排斥這項科技。(中央社)

25歲便獲得東南亞文學獎、成為此獎項最年輕得主的泰國作家吉妲楠，近年持續創作科幻、社會寫實與BL小說。她認為，AI難以取代人性，人類應思考如何與AI共處，將它視為工具而非威脅。

現年34歲的吉妲楠（Jidanun Lueangpiansamut），2017年以短篇小說集「Singto Nok Khok」獲得東南亞文學獎，當時年僅25歲，成為泰國歷來最年輕得主，也是十年來第二名獲獎的女性作家。她以電影小說「模犯生」在台灣打開知名度。

吉妲楠表示，「我們已經無法阻止AI了，真正要思考的是，人類該怎麼和它共存」。她認為AI不是洪水猛獸，而是工具，重點不是禁止它，而是如何適當地使用它。

吉妲楠回顧她2019年開始創作的三部曲小說，設定100年後AI將全面取代人類作家，第一集描述失去工作的小說家與AI作家相遇，之後兩集探討AI逐漸產生自我意識，甚至認為自己比人類更優秀。她說，當時以為至少100年後才會發生的事，五年後就已實現，「AI學習的速度，比人類理解它的速度還快」。

她指出，若一個人完全不會寫作，AI可能寫得比他好；但若是成熟且得過獎的作家，目前AI仍無法取代。她表示，AI寫出的文字往往工整、修辭優美，卻缺乏真正的人性與思想。

吉妲楠說，自己仍會靠AI協助修改英文、整理資料或尋找參考文獻，但反對將思考完全交給AI。

除了科技議題，她的小說也關注泰國年輕世代面臨的困境。她認為疫情改變經濟結構，加上戰爭、AI與全球局勢快速變化，讓許多泰國年輕人更難找到方向。

吉妲楠2024年曾赴台北市寶藏巖國際藝術村駐村創作。身為泰國第三代客家移民後裔，她表示，理解歷史更重要的是學會理解不同立場的人。

吉妲楠透露，目前正將一部原為電視劇創作、但未被採用的劇本改寫成小說，是她首次嘗試懸疑題材，故事以泰國富裕家族為背景，描寫多代家庭成員之間的糾葛與衝突，希望今年能夠出版。

精華 FAQ

  • 她認為AI已無法被阻止，重點不是禁止，而是學會共存。她把AI視為工具，可用來修改英文、整理資料與找參考文獻，但不應把思考完全交給AI。

  • 吉妲楠指出，AI寫作常很工整、修辭也優美，但缺少真正的人性、思想與生命經驗。對完全不會寫作的人，AI或許更強；但對成熟且得過獎的作家，AI仍難取代。

  • 她正把原本未被採用的電視劇劇本改寫成小說，這也是她第一次嘗試懸疑題材。故事以泰國富裕家族為背景，描寫多代成員之間的糾葛與衝突，預計今年出版。

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