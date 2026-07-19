我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

85歲宮崎駿創作不輟 兒曝：會畫到生命最後一刻

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本動畫公司吉卜力工作室的創辦人之一宮崎駿，照片攝於2009年。(美聯社)
日本動畫公司吉卜力工作室的創辦人之一宮崎駿，照片攝於2009年。(美聯社)

吉卜力公園今年暑假推出兩大全新企畫，包括園區首部原創短篇動畫「魔女之谷的夜晚」，以及動畫大師宮崎駿耗時三年打造的全新展覽「全景盒展」。日前導演宮崎吾朗與動畫師山下明彥共同出席記者會，不僅公布人氣男團 SixTONES成員傑西將首度為吉卜力作品配音，也罕見透露父親宮崎駿的近況，表示現年85歲的他依舊創作不輟，「他現在還一直在畫新的作品。」

談到85歲父親的創作狀態，宮崎吾朗笑說，宮崎駿在吉卜力公園建設初期幾乎沒有參與，因此一直希望能留下屬於自己的作品。完成「蒼鷺與少年」後，他便主動提出要為吉卜力公園打造展覽，如今更花了約三年時間完成「全景盒展」。宮崎吾朗打趣表示，父親至今仍不停作畫，「畫作已經多到從箱子裡滿出來，簡直像一個沒有框架的巨大全景盒。我想，他大概會一直畫到生命最後一刻吧。」言語間流露對父親創作熱情的敬佩。

吉卜力公園兩大新企畫於今年暑假在「吉卜力大倉庫」熱鬧啟動。(取材自©Studio...
吉卜力公園兩大新企畫於今年暑假在「吉卜力大倉庫」熱鬧啟動。(取材自©Studio Ghibli)

「全景盒展」共展出31件立體機關作品，靈感來自宮崎駿童年熱愛的紙藝創作，透過多層畫面堆疊，打造出充滿縱深感的立體世界。展覽內容涵蓋「風之谷」、「龍貓」、「蒼鷺與少年」等多部經典作品，也收錄珍貴短篇創作。宮崎吾朗表示，父親能將時間與空間濃縮在一個小盒子裡，正是孕育無數經典動畫的創作力量。

展覽空間則以「蒼鷺與少年」中的「時間迴廊」為靈感打造，觀眾可透過牆上的小窗口窺探盒中世界，看見隨風擺動的草木、悠游的魚群等立體景象，彷彿走進動畫場景。窗口高度更特別依照兒童及輪椅使用者設計，希望每個觀眾都能輕鬆欣賞。宮崎吾朗也期待，小朋友能透過這次展覽接觸吉卜力早期作品，進一步產生興趣，重新認識這些經典動畫。

另一項新企劃則是吉卜力公園首部原創短篇動畫「魔女之谷的夜晚」。宮崎吾朗表示，既然是吉卜力公園，最棒的遊樂設施理應就是吉卜力工作室製作的動畫，因此催生了這部作品。故事以園區「魔女之谷」為背景，描述在園區工作的新人，遭遇各種不可思議事件，直到閉園後，前輩一句「因為我是魔女啊」，正式揭開奇幻夜晚的序幕。

吉卜力公園內的「魔女之谷」可以看到霍爾的移動城堡。(取材自©Studio Ghi...
吉卜力公園內的「魔女之谷」可以看到霍爾的移動城堡。(取材自©Studio Ghibli)

配音陣容方面，男主角「新人君」由 SixTONES成員傑西擔綱，這也是他首次參與吉卜力作品配音；創作歌手 AiNA THE END則飾演前輩「菊江小姐」。宮崎吾朗透露，兩人都是由吉卜力新任社長推薦，實際合作後更讓他十分驚喜，尤其傑西擁有優異的即興表現與喜劇節奏，完全超出預期；共同執導的山下明彥也大讚，傑西成功詮釋角色的幽默感，AiNA THE END則展現有別於歌手身分的表演魅力，直言兩人都是「滿分選角」。

精華 FAQ

  • 宮崎吾朗表示，父親宮崎駿現在依舊每天持續作畫，作品多到甚至從箱子裡滿出來。他笑稱父親幾乎沒有停過，自己也認為他大概會一直畫到生命最後一刻。

  • 全景盒展共展出31件立體機關作品，靈感來自宮崎駿童年的紙藝創作，以多層畫面堆疊出深度與空間感，並收錄《風之谷》《龍貓》《蒼鷺與少年》等經典內容。

  • 新作名為《魔女之谷的夜晚》，故事以園區魔女之谷為背景，描述新人在閉園後遇上奇幻事件。男主角由SixTONES成員傑西配音，前輩角色則由AiNA THE END演出。

上一則

俄襲烏克蘭黑海港口阻糧食出口 衝擊全球糧食供應鏈

下一則

德將參加法核武演練 深化國防合作強化核嚇阻戰力

延伸閱讀

觀影說劇╱華語片入圍盧卡諾影展 「明月共此時」拚金豹獎

觀影說劇╱華語片入圍盧卡諾影展 「明月共此時」拚金豹獎
蔡杰首次個展「之間」現實與幻象 在曼哈頓展出

蔡杰首次個展「之間」現實與幻象 在曼哈頓展出
「尋夢百年」梅蘭芳藝展 重現「霸王別姬」 等戲曲

「尋夢百年」梅蘭芳藝展 重現「霸王別姬」 等戲曲
新書首度以女性當主角 村上春樹：我的創作與AI截然不同

新書首度以女性當主角 村上春樹：我的創作與AI截然不同

熱門新聞

日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

2026-07-16 21:49
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Дмитрий ）

泰國芭達雅公園石桌活春宮 女上男下激情野戰全被拍

2026-07-16 00:40
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。(美聯社)

伊朗襲美軍釀6死內幕曝光 華郵：指揮官棄部屬逃命

2026-07-13 01:01

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌