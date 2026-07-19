85歲宮崎駿創作不輟 兒曝：會畫到生命最後一刻

日本動畫公司吉卜力工作室的創辦人之一宮崎駿，照片攝於2009年。(美聯社)

吉卜力公園今年暑假推出兩大全新企畫，包括園區首部原創短篇動畫「魔女之谷的夜晚」，以及動畫大師宮崎駿耗時三年打造的全新展覽「全景盒展」。日前導演宮崎吾朗與動畫師山下明彥共同出席記者會，不僅公布人氣男團 SixTONES成員傑西將首度為吉卜力作品配音，也罕見透露父親宮崎駿的近況，表示現年85歲的他依舊創作不輟，「他現在還一直在畫新的作品。」

談到85歲父親的創作狀態，宮崎吾朗笑說，宮崎駿在吉卜力公園建設初期幾乎沒有參與，因此一直希望能留下屬於自己的作品。完成「蒼鷺與少年」後，他便主動提出要為吉卜力公園打造展覽，如今更花了約三年時間完成「全景盒展」。宮崎吾朗打趣表示，父親至今仍不停作畫，「畫作已經多到從箱子裡滿出來，簡直像一個沒有框架的巨大全景盒。我想，他大概會一直畫到生命最後一刻吧。」言語間流露對父親創作熱情的敬佩。 吉卜力公園兩大新企畫於今年暑假在「吉卜力大倉庫」熱鬧啟動。(取材自©Studio Ghibli)

「全景盒展」共展出31件立體機關作品，靈感來自宮崎駿童年熱愛的紙藝創作，透過多層畫面堆疊，打造出充滿縱深感的立體世界。展覽內容涵蓋「風之谷」、「龍貓」、「蒼鷺與少年」等多部經典作品，也收錄珍貴短篇創作。宮崎吾朗表示，父親能將時間與空間濃縮在一個小盒子裡，正是孕育無數經典動畫的創作力量。

展覽空間則以「蒼鷺與少年」中的「時間迴廊」為靈感打造，觀眾可透過牆上的小窗口窺探盒中世界，看見隨風擺動的草木、悠游的魚群等立體景象，彷彿走進動畫場景。窗口高度更特別依照兒童及輪椅使用者設計，希望每個觀眾都能輕鬆欣賞。宮崎吾朗也期待，小朋友能透過這次展覽接觸吉卜力早期作品，進一步產生興趣，重新認識這些經典動畫。

另一項新企劃則是吉卜力公園首部原創短篇動畫「魔女之谷的夜晚」。宮崎吾朗表示，既然是吉卜力公園，最棒的遊樂設施理應就是吉卜力工作室製作的動畫，因此催生了這部作品。故事以園區「魔女之谷」為背景，描述在園區工作的新人，遭遇各種不可思議事件，直到閉園後，前輩一句「因為我是魔女啊」，正式揭開奇幻夜晚的序幕。 吉卜力公園內的「魔女之谷」可以看到霍爾的移動城堡。(取材自©Studio Ghibli)

配音陣容方面，男主角「新人君」由 SixTONES成員傑西擔綱，這也是他首次參與吉卜力作品配音；創作歌手 AiNA THE END則飾演前輩「菊江小姐」。宮崎吾朗透露，兩人都是由吉卜力新任社長推薦，實際合作後更讓他十分驚喜，尤其傑西擁有優異的即興表現與喜劇節奏，完全超出預期；共同執導的山下明彥也大讚，傑西成功詮釋角色的幽默感，AiNA THE END則展現有別於歌手身分的表演魅力，直言兩人都是「滿分選角」。