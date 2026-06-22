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首波熱浪籠罩西班牙 消暑不離摺扇水壺冰淇淋

中央社馬德里22日專電
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西班牙今年首波熱浪21日來襲，許多內陸地區最高氣溫突破攝氏40度。首都馬德里今天...
西班牙今年首波熱浪21日來襲，許多內陸地區最高氣溫突破攝氏40度。首都馬德里今天最高溫達到38度，穿著黑色長袍的天主教神職人員也難耐烈日，躲在主廣場的屋簷下吃冰淇淋消暑。(中央社)

西班牙今年首波熱浪昨天來襲，許多內陸地區最高氣溫突破攝氏40度，並出現晚間最低溫仍高於25度的熱帶夜現象，首都馬德里街頭民眾與旅客猛揮扇、灌水、吃冰消暑。

根據西班牙世界報（El Mundo）報導，由於來自撒哈拉沙漠的熱帶大陸氣團來襲，今年第1波熱浪於21日正式侵襲西班牙，為炎夏揭開序幕。

今天西班牙大部分地區都籠罩在極端高溫下，包括巴斯克地區（País Vasco）內陸以及埃布羅河（Ebro）、塔霍河（Tajo）、瓜迪亞納河（Guadiana）與瓜達幾維河（Guadalquivir）等河川谷地，最高氣溫都超過攝氏40度。

西班牙國家氣象局（AEMET）今天對巴斯克地區發布最高級的紅色高溫警戒，並對其他11個自治區發出次高級的橙色高溫警戒。

今年首波熱浪21日侵襲西班牙，面對烈日當空，首都馬德里老城區的觀光客幾乎全員戴帽...
今年首波熱浪21日侵襲西班牙，面對烈日當空，首都馬德里老城區的觀光客幾乎全員戴帽，以免曬到中暑，影響健康與遊興。(中央社)

除了白天炙熱到令人窒息，夜晚也悶熱得難以忍受，預計西班牙中部和南部部分地區、埃布羅河谷、地中海沿岸和巴利亞利群島（Islas Baleares）會出現「熱帶夜」現象，夜晚最低氣溫甚至超過攝氏25度。

面對熱浪肆虐，首都馬德里老城區的觀光客幾乎全員戴帽，遊客皆攜帶1大壺水、或手持1杯冰飲；「持扇」以往在西班牙是年長女士的「特權」，如今面臨酷暑，街頭年輕男女人手一扇，揮個不停。

西班牙今年首波熱浪侵襲，大部分地區都籠罩在極端高溫下，「持扇」以往在西班牙是年長...
西班牙今年首波熱浪侵襲，大部分地區都籠罩在極端高溫下，「持扇」以往在西班牙是年長女士的「特權」，如今面臨酷暑，馬德里街頭民眾與遊客不分老少，人手一扇，揮個不停。(中央社)

19歲的旅人Marilou揮著扇子告訴中央社，她和朋友從巴黎來馬德里度假，遇上熱浪，每天都買2大瓶水喝。但她說，馬德里雖然熱，巴黎的氣溫也一樣高得恐怖，「至少這裡的民宿公寓有冷氣吹，回到巴黎的家就沒得吹了」。

2位穿著黑色長袍的天主教神職人員在馬德里主廣場（Plaza Mayor）屋簷下躲太陽時，被記者問及「將如何從炎夏中存活？」他們無奈地聳肩答說，「跟往年一樣啊」，並以眼神示意手裡的冰淇淋，頑皮地說「就多吃點冰淇淋囉」。

除了極端高溫外，打雷、強風與沙塵也將侵襲西班牙部分地區，加劇對民眾健康的威脅以及森林野火發生的風險。

西班牙國家氣象局預測，這波熱浪將於23日達到最高峰，北部巴斯克地區與坎達布里亞地區（Cantabria）部分內陸將突破攝氏40度，而南部安達魯西亞地區（Andalucía）的哥多華省（Córdoba）鄉村田野與哈安省（Jaén）部分山谷的氣溫，恐將飆破攝氏44度，極端高溫將肆虐到25日才會逐漸趨緩。

來自撒哈拉沙漠的熱帶大陸氣團來襲，今年首波熱浪21日正式侵襲西班牙，為炎夏揭開序...
來自撒哈拉沙漠的熱帶大陸氣團來襲，今年首波熱浪21日正式侵襲西班牙，為炎夏揭開序幕。首都馬德里老城區的遊客幾乎人人都攜帶1大壺水，以避免中暑掃了遊興。(中央社)

精華 FAQ

  • 根據報導，來自撒哈拉沙漠的熱帶大陸氣團於21日正式侵襲西班牙，標誌今年第一波熱浪到來，並迅速使多地陷入極端高溫。

  • 巴斯克、坎達布里亞部分內陸，以及安達魯西亞的哥多華與哈安等地最受影響，部分地區氣溫恐超過40度，南部甚至可能飆破44度。

  • 馬德里街頭民眾與旅客多戴帽、攜帶大壺水或冰飲，年輕人也開始頻繁使用摺扇；受訪者則直言，冰淇淋與冷氣成了最實際的避暑方式。

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