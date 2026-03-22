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日本求子神社賣麻糬像性器官 參拜者羞：該從哪裡開始吃

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日本有民眾近期到當地一間求子神社許願，事後在神社購買一份麻糬，發現裡頭兩件麻糬形狀激似男女性器官。(取材自Ｘ平台)
日本有民眾近期到當地一間求子神社許願，事後在神社購買一份麻糬，發現裡頭兩件麻糬形狀激似男女性器官。(取材自Ｘ平台)

日本一處主打求子祈福的神社，因販售造型特殊的麻糬引發熱議。有民眾分享，求子後在神社商店購買點心，打開包裝竟發現兩塊麻糬外型「激似男女性器官」，覺得難為情，「該從哪裡開始吃呢？」有網友認為沒有必要感到害羞，「都已經去求子了，還怕什麼難為情」，並祝福原PO早日得子。

綜合媒體報導，該神社是位於日本關東茨城縣下館市裡面的高道組神社，長年以祈求生育聞名。這款話題麻糬為期間限定商品，僅在每年3月1日當天販售，數量有限，也帶有濃厚的祭典文化意味。神社透過具象化的象徵形式，傳達繁衍、生育與生命延續的意涵，與日本部分傳統信仰中對「性」與「生命」關係的開放態度相呼應。

購買民眾表示，當下看到麻糬造型時確實感到尷尬，「原本只是單純參拜求子，沒想到商品設計如此直接」。他進一步指出，回家後嘗試將麻糬烤過，外皮膨脹變得酥脆，但視覺衝擊仍讓人食慾大減。貼文曝光後，不少網友也產生類似反應，笑稱「到底該從哪裡開始吃」、「如果在親友面前吃應該會很難為情」。

不過，也有另一派聲音認為不需過度解讀，這類象徵設計本就具有文化與宗教脈絡，「既然都來祈求生育，相關象徵自然不必避諱」。還有人補充，日本部分神社的空間設計與儀式，本就蘊含「生命誕生」的隱喻，例如通往神社的道路象徵「產道」，參拜過程象徵進入與回歸生命起點，具有再生與祝福的意義。

報導說，日本民間信仰對生殖崇拜並不罕見，部分地區甚至會舉辦以生殖象徵為主題的祭典活動，藉此祈求豐收與子嗣繁衍。

這起事件之所以受到關注，關鍵在於傳統文化符號與現代消費習慣之間的落差。一方面，神社試圖透過具象設計強化祈福意涵；另一方面，對習慣含蓄表達的消費者而言，則可能產生心理衝擊。隨著照片在社群平台擴散，也讓更多人重新關注日本宗教文化中關於生命與繁衍的象徵表現。

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