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原物料漲不停、人事成本高 日餐飲業掀倒閉潮

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日本庶民餐飲咖哩店，近來掀起一波倒閉潮；示意圖。（圖／123RF）
日本庶民餐飲咖哩店，近來掀起一波倒閉潮；示意圖。（圖／123RF）

原物料與人事成本高漲，日本餐飲業陷入前所未有的倒閉危機，從咖哩店、拉麵店到便當店，各式庶民美食紛紛撐不住。「帝國Data Bank公司」數據調查顯示，從2025年1至5月為止，負債超過1000萬日圓（約6.9萬美元）而倒閉的便當店就達22間，若此趨勢持續，將再創倒閉潮新高峰。

綜合聯合新聞網等媒體報導，日本白米、進口牛肉、蔬菜等原物料價格上漲，2024年度「咖哩飯物價」達到一餐365日圓，創下十年新高。日媒「周刊女性PRIME」報導，一名咖哩店老闆表示，店內每日需大量使用洋蔥，一次處理百公斤原料，稍有漲價便造成沉重壓力。

另一名經營拉麵與居酒屋的業者則指出，即便開出高時薪也難以留住人手，人力成本已成最大負擔。網友也補充，光雇兩名時薪破1000日圓的打工族，再加上自己，每小時人事成本就幾乎超過5000日圓，若無法在1小時內接待至少10位顧客、創造1萬日圓的毛利，根本撐不起基本營運開支。根據東京商工調查數據，2024年倒閉的拉麵店家數達57間，較去年成長26.6%，創下歷史新高。

另一方面，消費者習慣也出現變化。超市的冷凍或即食咖哩品質不低，再簡單加點配料或香料就能滿足口腹之欲；尤其在酷暑中，許多人更傾向在家吃飯。當各項成本與消費行為都悄悄轉變，庶民餐飲業者想要穩住腳步，恐怕不只靠味道，更需因應時勢做出營運上的創新改變，才能生存。

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