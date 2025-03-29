印度「快商務」機車出貨iPhone16也能10分鐘送到家

印度以餐點為主的外送服務（圖），等待時間通常落在40分鐘；傳統的網路購物，商品一般需要3到5天才能送達。「快商務」（Quick Commerce）崛起，使商品配送時間大幅壓縮。(中央社)

在「時間就是金錢」的現代社會，外送、代排、代購等服務逐一問世，這些標榜「免出門」的產業在印度 發展已十分成熟。近年來印度再刮起「快商務」旋風，強調能快速將商品送達消費者手上的服務，正徹底改變印度零售業 生態。

印度幅員廣大，採買日用品時，車程平均需要30分鐘；若不幸碰上塞車，單趟交通就得花上至少1小時。除此之外，印度人口眾多，購物時光是結帳，平均要耗費15分鐘，尖峰時段等待時間更要半小時起跳，加上人龍中不時有人插隊，讓日常採買成為在印度生活一大惡夢。

印度壅塞的交通，除是一般民眾、外送員的惡夢，更是「快商務」（Quick Commerce）公司經營的風險。

為解決這樣的問題，「快商務」公司大多讓外送員以輕型摩托車送貨，機車的靈活性讓他們更有機會成功在時限內達成任務。

另外，商業標準報（Business Standard）報導曾提到，「快商務」公司火速將商品送到消費者手上的關鍵祕訣，就是大量開設「暗店」（dark store）。

所謂「暗店」看起來就像一般的零售店，但不直接銷售商品給客戶，它是專門給「快商務」公司用的小型倉庫或配送中心，通常設置在住戶多的住宅區、社區中。平台接單後，會讓離消費者最近的送貨員，到鄰近的「暗店」取貨，再直接送到消費者手上。

以「快商務」公司Blinkit為例，今年1月已經有超過1000間，並預計在2026年完成2000間「暗店」的設置。

印度民眾查布拉（Kulvinder Chhabra）表示，她從家裡開車到超市要35分鐘，大概需要40分鐘選好所有要採買的東西，再排隊至少30分鐘結帳，最後又得開車回家，「我得花很多時間在開車、排隊，那些時間遠比花在購物的時間還長。然後還要把東西從購物車搬上車、從車上搬進家裡，真的太累了」。

印度以餐點為主的外送服務，等待時間通常落在40分鐘；傳統的網路購物，商品一般需要3到5天才能送達，但如今不論消費者需要的是一份早餐、一包衛生紙，甚至一支最新上市的手機，只要在提供「快服務」的平台下單，在一杯咖啡煮好的10分鐘內，需要的任何東西就會送上門。

蘋果（Apple）iPhone 16手機在印度上市時，搶購人潮在開賣日一早就湧往專賣店。正當「果粉」們還在排隊，滿心期待能拿到預購的手機時，已經有民眾在社群媒體秀出透過「快商務」拿到最新iPhone的自拍照。「快商務」送貨服務的速度之快，由此可見一斑。

「買得到，還要快送到」的情景，逐漸成為印度人日常生活一部分。

Blinkit、Zepto和Swiggy等企業標榜在客戶下單後幾分鐘內就將商品送達。以記者初次使用「快商務」平台的親身經歷來說，在下單採購衛生紙、瓶裝水等必需品後，所有商品不到10分鐘就送到家門前，速度之快令人驚豔。這樣的效率與傳統電商相較，無疑是重大的改變。

「快商務」平台在10分鐘內，將訂單上的商品送達客戶手上並非特例。例如Blinkit就在官方網站上開宗明義提到，平台上有超過1萬種商品任君挑選，且他們能在10分鐘內把產品送到消費者家中。

印度「快商務」的零售業購物型態，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 期間迅速起飛。當時包括封城、保持社交距離等防疫政策，讓更多人轉向線上購物，尤其採購民生必需品時，「線上購物，宅配到家」的方式，幾乎成為印度民眾採買的唯一選擇。

由於「快商務」的購物方式實在非常方便，逐漸養成印度民眾在線上訂購生活必需品的習慣。

印度民眾席迪圭（Huma Siddiqui）說，一開始因為疫情期間無法出門購物，才開始在網上採購生活必需品。但「快商務」服務愈來愈好，到貨愈來愈快，「後來我真的懶得再開車大老遠去購物了。我寧願付點運費，讓人把東西直接送到家裡來，因為真的方便很多」。

今日印度（India Today）報導，「快商務」產業在印度快速成長，2023年透過這些平台銷售的商品，總值達23億美元，比前一年成長超過70%，且這樣的趨勢短期內似乎不會減緩。

根據管理顧問公司RedSeer的報告，印度「快商務」市場規模在2025預計會達到55億美元。未來幾年「快商務」平台對日用品網購市場的貢獻，預計將從10%上升到45%。

如今，提供「快商務」的公司也不再只經營日用品配送。他們正廣泛擴大服務範圍，消費者可以在這些平台買到智慧手錶、藥品、遊戲機、化妝品等，選擇多到看不見盡頭，且還在持續增加當中。

「快商務」公司在特定節日或時刻，例如排燈節（Diwali）、情人節、板球世界盃等，也會順勢推出套裝商品、周邊商品，且每家公司在這些日子的銷售業績也屢屢攀新高，這讓他們願意推出更多促銷活動，並預備更多存貨。