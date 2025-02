泰國促觀光砸3575萬元 將蓋東南亞首座侏羅紀樂園

東南亞第一個侏羅紀世界主題樂園(Jurassic World: The Experience)落腳泰國曼谷;圖為好萊塢環球影城的「侏羅紀世界」(Jurassic World)。(本報資料照片)

泰國 曼谷將蓋東南亞首座以侏羅紀世界為主題的主題樂園,泰國政府希望透過建造大型的人工娛樂設施,促進旅遊業發展,吸引更多國際觀光 客造訪泰國。

泰媒報導,泰國投資 促進委員會(Board of Investment of Thailand)日前同意由Asset World Corp的子公司Asset World Attraction and Retail所提出的投資案,將在曼谷設立東南亞第一個侏羅紀世界主題樂園(Jurassic World: The Experience)。

這頂投資案耗資12億泰銖(約3575萬美元),將在曼谷昭披耶河畔的河濱夜市(Asiatique)建立一個受到電影侏羅紀世界(Jurassic World)啟發的主題樂園,占地4000平方公尺,將透過科技,讓遊客在樂園裡可以體驗真實的恐龍世界。

投資促進委員會秘書長納利表示,旅遊業是推動泰國經濟成長的重要因素,去年泰國國際觀光人次超過3500萬,為國家帶來了1兆6700億泰銖的觀光收入。

納利相信,這個計劃將會促進泰國的觀光旅遊業,泰國想要成為區域觀光樞紐,就必須投資觀光基礎設施,例如人員訓練、服務品質、數位基礎設施、國際活動以及發展人工或是自然景點等。