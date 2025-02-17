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倫敦藝廊拍賣AI作品 展出華裔藝術家創作 吸引年輕買家

編譯任君翔／綜合外電
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倫敦藝廊去年10月曾展出加拿大籍華裔藝術家鍾愫君的數位作品。一名女士正在觀賞。(美聯社)
倫敦藝廊去年10月曾展出加拿大籍華裔藝術家鍾愫君的數位作品。一名女士正在觀賞。(美聯社)

藝術品拍賣市況冷清，倫敦藝廊與拍賣業者正把年輕藝術家以及人工智慧(AI)的作品引入市場，設法吸引新世代的買家。

去年全球藝術品市場慘澹，成交價格超過5000萬美元的藝術品只有三件；相比之下，2023年的數量是六件，2022年則至少有19件。去年價格最貴的十件藝術品，其總價值比2023年下滑22%，更比2022年少了大約55%。

買氣降溫引發業內人士將目光轉向年輕收藏者與藝術家。倫敦藝廊The House of Fine Art(HOFA)共同創辦人暨執行長德安那說，「五年前，我們的目標客群介於35-45歲，男性和女性幾乎各占一半。但現在我們發現，更多25-35歲族群也加入這個行列。」

與此同時，AI快速進展，如何將其應用於創作，始終是藝術圈熱門話題。HOFA看見此一趨勢，展出加拿大籍華裔藝術家鍾愫君與機器人共同創作的作品。鍾愫君自己設計了用於繪畫的機器人，並稱其為「繪圖操作單位」。她本來在麻省理工媒體實驗室擔任研究員，用自己20多年來的畫作訓練機器人；她解釋其創作過程是「將數據資料、運動資料與空間資料轉譯為可被觀賞者感知的實體作品。」

鍾愫君的作品「Spectral」去年10月於富藝斯(Phillips)舉行的拍賣會上，以3.5萬美元售出。富藝斯歐洲私人洽購主管海利說，「富藝斯認可了AI藝術在更廣大藝術市場中的價值，我們真的需要一些新鮮且嶄新的事物。」

根據2024藝術市場報告，各大拍賣會的優先要務是尋找新買家：報告中多處提及，有些顧客正在「老化」，或購買能力達上限。此外，報告更形容歐美市場「基本上已飽和，且部分領域欠缺新世代創作者的作品。」

倫敦首屈一指的斐列茲藝博會(Frieze Art Fair)，總能吸引富裕收藏者及名人光顧，現在則將年輕藝術家的作品陳列在靠近展示廳入口附近，名為焦點的展區。斐列茲倫敦總監蘭格芮特說，「『焦點』系列展品代表年輕藝術家，考慮到世代交替，更在意如何以這些作品吸引更多年輕收藏者。」

拍賣 AI 華裔

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