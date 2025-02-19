日病患拿牙刷刺死鄰床 醫院包庇…偽造「肺炎死亡」證明

青森縣八戶市陸奧紀念醫院傳出男性患者被同房病人殺害的事件，院方卻謊稱是肺炎死亡，開出偽造的死亡證明書。（視頻截圖）

日本 青森縣八戶市陸奧紀念醫院一名73歲男性住院人，日前被同房病人殺害，院方卻對被害者的家人謊稱是肺炎死亡，開出偽造的死亡證明書，試圖掩蓋真相。縣警以「包庇罪」逮捕時任院長及被害者的主治醫師，兩人是兄弟。

這起案件發生於2023年3月12日深夜，地點在青森縣八戶市的「MICHINOKU紀念醫院」。因酒精成癮症入院的59歲男子，用牙刷柄多次刺向73歲的同房病患高橋生悅。高橋被移到另一個病房救治，仍於13日上午10時死亡；該男已因殺人罪被判處17年有期徒刑。

根據調查，當時的院長與醫師弟弟共謀，明知高橋是在醫院內遭到殺害，卻未通報警方，反而開具偽造的死亡診斷書給家屬，保護涉案的病人。醫院向家屬解釋，臉部外傷是「跌倒所致」，並未報警。然而，當天下午6時過後，因有醫院員工對院方的處理方式起疑，於是報警，警方才得知此事並展開調查。經司法解剖確認，高橋的死因為頭部與臉部受創。

搜查人員透露，在司法解剖前進行的斷層掃描，並未發現肺部有任何白色陰影。死者的妻子痛訴：「要不是警方進行搜查，否則遺體就要直接火葬了」。

2023年4月，警方以涉嫌「偽造診斷書罪」等罪名搜查該醫院。當時的院長現在仍擔任醫療法人「杏林會」的理事長，和他的弟弟繼續在該醫院工作。青森縣警方認為，這兩人主導隱匿事件，將逮捕兩人。