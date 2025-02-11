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日本奈良小村砸63萬美元造公廁 居民怒懟村長

聯合新聞網
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位於奈良縣御杖村，花費近億日圓打造的公廁。（視頻截圖）
位於奈良縣御杖村，花費近億日圓打造的公廁。（視頻截圖）

政府建設公共設施本是為了便民，但若出現濫用經費、成本開銷不透明等問題，則可能引起民眾不滿。近日日本奈良縣一座村莊的居民抗議，村內於去年新建了一間公廁，乍看與一般廁所無異，然而其建設費用卻花了近9500萬日圓（約63萬美元），與附近地區公廁的建造成本差距甚大，讓村民痛批，「公廁有需要花這麼多錢嗎？」

根據日媒「MBS NEWS」報導，御杖村是一座位於日本奈良縣東部的小村子，全村人口僅約1300人。村內於去年2月新建了一座公廁，內部設有男女專用的無障礙廁所各一間，還配有嬰兒的尿布台，雖然乍看之下相當普通，其建設費用卻高達近9500萬日圓，引發居民不滿。

報導指出，該公廁的建設費用由輔助人口稀少地區發展的地方債券支付，限期10年償還，其中7成由中央分配給地方政府的經費支付、3成由御杖村負擔。對此，當地村民指責建設經費過於高昂，「這種規模的公廁需要花到快1億日圓(約66萬美元)，有點奇怪吧」、「形容成『像把錢扔到臭水溝』有點誇張，但若是將這些經費拿來改善旅遊設施，會更有意義吧」。

針對村民的抗議，御杖村村長伊藤表示，該公廁建於貫穿村子東西部的「伊勢本街道」西側入口處，其建設目的是為吸引大眾使用，並藉由在公廁旁擺放介紹當地景點的導覽手冊來提升觀光效益。

然而，御杖村及隔壁村在「伊勢本街道」周遭所蓋的公廁還有5座，距離最近的公廁雖為20年前所建，卻只花費約1170萬日圓（約7.7萬美元），而御杖村東側的公廁則在2011年整修完畢，當時約花費2千萬日圓（約13萬美元）建造。

據報導指出，引發紛爭的公廁部分建造成本為，木造建築物建造費1600萬日圓(約10.5萬美元)、廁所及洗手台花費1千萬日圓(約6.6萬美元)、購地及設計費各700萬日圓(約4.5萬美元)、停車場及長椅等設施花費1600萬日圓(約10.5萬美元)，共約5600萬日圓（約37萬美元），最後所公開的總支出成本卻高達9500萬日圓（約63萬美元）。

對此，村長伊藤表示，該公廁所使用來自御杖村或奈良縣自產的木材，從使用的原材料及設計理念來看，成本並沒有特別高。他強調，綜合考量當地的觀光效益、物價及人力成本攀升等因素後，「這樣的開銷是合理的」。

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