受科幻小說啟發…德男在海中艙室生活120天 創世界紀錄

德國航太工程師科赫（Rudiger Koch）在水下艙室中，度過了120天，打破金氏世界紀錄。（取材自X平台@KochRudige41971）

德國 航太工程師科赫日前慶祝締造在沒有減壓情況下，在水下生活最長時間的世界紀錄。他在巴拿馬外海一個水下艙室中度過了120天。

中央社引述法新社報導，現年59歲的科赫（Rudiger Koch）在金氏世界紀錄（Guinness World of Records）裁判員雷耶斯（Susana Reyes）見證下，離開他30平方公尺大的海中居所。

雷耶斯證實，科赫打破由美國人迪圖里（Joseph Dituri）保持的世界紀錄。迪圖里在佛羅里達州 潟湖的水下小屋生活了100天。

科赫離開深11公尺（36呎）的海中艙室後表示：「這是一次偉大的冒險，現在結束了，其實幾乎有一種惋惜的感覺，我非常享受在那裡的時光。」

他談到透過舷窗看到的景色時說：「當風平浪靜，天色變暗，大海閃閃發光時，真是太美了…這難以言喻，你得親身體驗。」

科赫的水下艙室擁有現代生活的大部分設施：床、廁所、電視、電腦和網路，甚至還有室內健身車。

水下艙室以一個內含狹窄旋轉樓梯的管狀通道，連接另一個位在海面上方的房間，食物和包括醫生在內的訪客就可以從這裡「進入海中」。這個居所離巴拿馬北部海岸約15分鐘船程。

設置在頂部的太陽能板為這個裝置提供電力，有一台備用發電機，但是生活其間無法淋浴。

水下艙內裝有4台攝影機，24小時記錄科赫日常生活、監測他的心理健康 ，也做為他一直待在水下的證據。醫生等訪客以及食物，可透過與海面上另一艙室相連的螺旋樓梯管道送入。

科赫是科幻小說愛好者，這次挑戰是受法國小說家凡爾納（Jules Verne）所著「海底兩萬里（Twenty Thousand Leagues Under the Sea）」中角色尼莫船長（Captain Nemo）啟發。他還特地在水下艙的床邊，擺這一本19世紀的經典科幻小說，陪伴他完成這次史詩般的挑戰。

他曾在挑戰中途，曾對入艙採訪他的記者說，希望這次經歷，能改變人類對於生活環境的認知，「我們想證明，海洋其實是一個人類可擴展居住環境的可行地點，甚至可能成為常居地」。