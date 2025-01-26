歐盟27國調查：5000萬歐洲人經常感到寂寞

研究發現，除了有13%歐洲人在受調查時的過去4週裡經常覺得寂寞，也有35%歐洲人處於有時感到寂寞的狀態。(歐新社)

根據歐洲聯盟跨機構大型研究計畫「寂寞歐盟」調查，27個歐盟會員國人民，平均13%經常覺得寂寞，相當於5000萬人口，且寂寞致死率高於肥胖症，不只影響健康和社會緊密度，也影響政治行為。

歐洲議會（European Parliament）就業與社會事務委員會（EMPL）主席安德森（Li Andersson）在去年11月下旬一場聽證會表示，寂寞被形容為「沈默的流行病」，前述調查發現傳遞的警訊深值重視。

該委員會委託跨領域專家進行的「寂寞歐盟」（Loneliness in the European Union）研究計畫，包含在2022年12月針對歐盟27國16歲以上民眾的問卷調查，樣本數逾2萬7000人，以及根據精神測定方法進一步分析，是歐盟首度對此議題進行的大規模前導計畫。

其主要發現，除了有13%歐洲人在受調查時的過去4週裡經常覺得寂寞，也有35%歐洲人處於有時感到寂寞的狀態。其中以島國愛爾蘭最嚴重，盧森堡、保加利亞和希臘次之；寂寞比率最低的是荷蘭、捷克、克羅埃西亞和奧地利。這種地理分布情形與Covid-19（2019年冠狀病毒疾病）大流行期間的另個調查結果類似，部分原因也可能來自文化特性。

研究報告指出，寂寞帶來過早死亡的風險度比肥胖症還高，致命程度相當於每天抽15支香菸。寂寞感高的人血壓易升高、睡眠易中斷，也有更多心血管問題。

寂寞現象也會影響公共財政。雖然尚無歐盟整體數據，但該研究舉例，西班牙公共健康服務每年為此花費約140億歐元（約新台幣4749億元），荷蘭每年心理健康支出有10%花在這個問題上。

寂寞的人甚至更傾向在健康或財務上冒險。例如歐盟調查顯示，經常感到寂寞者在開車時冒險的比率較所有人平均多了7.4個百分點，在財務決定上冒險的也多了6.8個百分點。

該研究另指出，寂寞容易導致對社會的不信任，認為自己無力影響政治的比率較平均數多12.4個百分點，也有多3.2個百分點的比率傾向不去投票。

該研究團隊召集人、波鴻魯爾大學（Ruhr University Bochum）教授魯曼（Maike Luhman）在歐洲議會的聽證會上說，寂寞者更傾向反社會、相信網路流傳的陰謀論，因此也會影響民主發展。

根據前述調查，在歐洲議會從左到右的主要黨團中，寂寞者最支持極右派，次為中間派和中間偏左的社會黨，最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）和綠黨的支持則最低，但各黨團比率差距不大。

該調查也發現，有別於過去研究多顯示老年人更易寂寞，但這次歐盟調查卻出現16歲至24歲年輕人經常感到寂寞的比率最高，且年齡層愈高寂寞感愈低。此外，移民第2代、貧窮、失業、性傾向少數者的寂寞占比也較高。

英國曼徹斯特大學（University of Manchester）教育學者夸特（Pamela Qualter）在前述聽證會表示，青少年寂寞現象相較老人更被忽略，但寂寞降低了溝通能力、社會融入的表現，影響公平機會，造成從教育、就業到社會的惡性循環。

年輕人的社群媒體 使用度明顯高於年長世代。歐盟研究顯示，寂寞感與社群黏度正相關，每天花4小時以上在社群媒體的人，較一般人多5.7個百分點感到寂寞，一個明顯的解釋即掛在網路上的時間愈多，與人實體互動的機會就愈少。

歐盟研究也強調寂寞與孤單不同，雖然親友關係愈多的人，比孤單的人更不易感到寂寞，但親友關係品質不佳的人，反而比孤單者更傾向寂寞。

歐盟執行委員會就業總署（DG EMPL）總署長伊萬科維奇-卡內茲薇奇（Katarina Ivankovic-Knezevic）在聽證會上回應，解決寂寞問題需要全方位的政策，包括投入資源提高民眾的工作及生活品質。

巴塞隆納公共健康研究所（Barcelona Institute of Public Health）資深研究員莉特（Jill Litt）則在聽證會舉出城市規劃的解方，例如西班牙住宅區設置「社區花園」促進鄰里往來，即便不與人互動，在花園裡透過聲音、氣味、花朵的接觸，也能帶來有意義的實體社會連結，降低寂寞感。