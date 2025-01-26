泰國版忠犬八公 不知街友主人病逝數月 天天窩超商門口

泰國呵叻府1隻狗狗過去4年與1名街友相依為命，卻不知主人已於數月前離世，故仍在便利店門口苦苦守候。（視頻截圖）

泰國 呵叻府（Korat）近期出現一隻宛若日本 「忠犬八公」的狗狗，據稱過去4年牠都與一名街友相依為命，然而主人離世後狗狗毫不知情，過去幾個月的時間，牠每天都癡癡地在便利店門口守候、不願離開，讓周遭的民眾心痛不已。

「太陽報」報導，這隻名叫Moo Dang的狗狗每天都坐在呵叻府亞摩市場（Yamo Market）的一間便利店門口，只見身穿紅色衣服的牠有時跟路過民眾互動、有時趴在地上休息，但始終不會遠離自己的位置、頂多只在附近徘徊，背後原因令人鼻酸。

據悉，Moo Dang平常由一名男街友照顧，一人一狗的感情十分融洽，前述便利店正是他們過去經常擺攤、休息的地點。

不過這名男遊民 在去年11月身染惡疾，身體狀況每況愈下，不幸病逝。

當地民眾發現，即便遊民已經無法回到原地，Moo Dang仍會天天守在便利店門口。

附近的小吃攤販表示，四年來，我總是看到Moo Dang和那位街友待在一起，直到去年年底街友去世，但Moo Dang不肯離開，一直睡在便利店門口，彷彿在等待主人回來一樣。

據悉，這間便利店周圍的攤販、民眾都很喜歡Moo Dang，並表示牠溫順又友善，總是會有人拿零食和水給牠；另外便利店的老闆和員工也非常照顧Moo Dang，甚至會帶牠去看獸醫，還特別設立告示牌，呼籲民眾與遊客不要亂餵零食給Moo Dang，以免害牠生病。