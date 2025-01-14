川普喊買世界最大島格陵蘭 5點揭背後真相

位於北極圈內的全球最大島嶼格陵蘭，隨著川普即將重返白宮，再度成為關注焦點。（路透）

美國前總統川普 2019年執政時曾表示希望買下格陵蘭 （Greenland），但遭丹麥拒絕，如今重返白宮前又對這座位於北極圈的世界最大島嶼展現興趣，背後不乏戰略考量。

路透報導，這座大部分被冰雪覆蓋的島嶼人口僅約5.7萬人，擁有豐富礦物資源，對美軍具有重要戰略意義，600多年來一直是丹麥的一部分。

川普日前在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「格陵蘭是個不可思議的地方，如果成為我們國家的一部分，人民將獲益匪淺。」

川普在長子小川普（Donald Trump Jr.）赴格陵蘭進行私人訪問後說：「這項交易一定要完成。」

1、川普為何感興趣？

格陵蘭位於北美通往歐洲的最短航線上，對美軍及其彈道飛彈預警系統具有戰略意義。美軍在格陵蘭西北部有固定駐防的皮圖菲克（Pituffik）太空基地。

美國曾表示有興趣加強軍事部署，包括在格陵蘭部署雷達，以監控格陵蘭、冰島和英國之間的水域，這些是俄羅斯海軍艦艇和核子潛艦行經的地方。

資深研究員蓋德（Ulrik Pram Gad）表示，格陵蘭在地理上是北美大陸的一部分，對美國來說，避免其他任何大國在這座島嶼上建立據點至關重要。

與丹麥首都哥本哈根的距離相比，格陵蘭首府努克（Nuuk）離美國紐約更近。格陵蘭也擁有豐富礦藏、石油 和天然氣資源，但發展緩慢。

格陵蘭以保護環境為由禁止開採石油和天然氣，礦業發展也因繁文縟節和原住民反對而受阻。這使得格陵蘭經濟一直仰賴漁業（占出口95%以上），以及丹麥年度補貼（約占公共預算一半）。

美聯社報導，格陵蘭蘊藏通訊發展所需的寶貴稀土礦物，以及鈾、大量石油和天然氣。俄亥俄大學（Ohio University）教授達貝爾柯（Geoff Dabelko）說，許多相同的礦物目前主要由中國供應，因此美國和其他國家對此很感興趣。

2、格陵蘭想要什麼？

圖為格陵蘭的伊格利庫土地上，插著格陵蘭旗幟。（路透）

近年來，獨立運動逐漸在格陵蘭受到關注。多數居民支持獨立，但對於獨立的時機以及對生活水準的潛在影響意見分歧。

自2019年以來，格陵蘭政治人物不斷表示有興趣加強與美國的合作和貿易。

格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）近來加強推動格陵蘭脫離丹麥獨立，不過他一再表示格陵蘭是非賣品，強調是由格陵蘭人民決定自己的未來，他說：「我們的未來和爭取獨立是我們的事。」

來自格陵蘭的丹麥國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）表示，應堅決拒絕美國接管的想法，她寫道：「我不想成為棋子，讓川普實現將我國併入他的帝國美夢。」

3、丹麥怎麼說？

丹麥王室日前修改徽章，放大了代表格陵蘭的北極熊和象徵法羅群島的公羊圖案（右），明顯強調丹麥對這兩大離島的主權。（取自維基百科）

儘管丹麥是美國的北大西洋公約組織（NATO）親密盟國，川普2019年提議收購格陵蘭時，遭到丹麥堅決反對，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）駁斥「荒謬」。

佛瑞德里克森日前被問到川普又對格陵蘭感興趣時說：「我們需要與美方非常密切合作。」她還說：「另一方面，我要鼓勵大家尊重格陵蘭人是民族，這是他們的國家，只有格陵蘭才能決定和定義格陵蘭的未來。」

4、川普可以買格陵蘭嗎？

格陵蘭曾是丹麥殖民地，1953年正式成為這個北歐王國領土，受丹麥憲法管轄，意味著任何法律地位的改變都需要經過修憲。

格陵蘭2009年獲得廣泛自治權，包括透過公民投票宣布脫離丹麥獨立的權利。

2019年，格陵蘭和丹麥都拒絕川普的提議。冷戰期間時任美國總統杜魯門（Harry Truman）也曾想購買格陵蘭，但丹麥拒絕出售。

5、若格陵蘭獨立會如何發展？

若格陵蘭獨立，可選擇與美國建立關係，例如達成所謂的「自由加盟協約」（Compact of Free Association），類似於太平洋島國馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帛琉的地位，美國會據此提供經濟和安全援助。