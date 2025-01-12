辛巴威7歲童誤入獅子保護區 吃野果找水源…5天獲救

辛巴威的一名8歲男孩在獅子出沒的野生動物園，獨自生存5天。（取材自Ｘ平台）

辛巴威國家公園與野生動物管理局今天表示，1名7歲男童迷路5天後，在北部供獅子和其他野生動物棲息的保護區內平安尋獲。

辛巴威國家公園與野生動物管理局（Zimbabwe Parks And Wildlife Management Authority）發言人法拉沃（Tinashe Farawo）表示，這名男童去年12月27日誤入住家所在村莊旁的馬圖薩多納國家公園（Matusadona National Park），5天後在約50公里外尋獲。

法拉沃透過聲明指出，男童靠野果和挖掘河岸找到水源生存下來，這是一項在辛巴威乾旱地區常見的求生技巧。

法拉沃說：「值得注意的是，從他的村莊到被發現的地點，估計男童在獅子出沒的馬圖薩多納國家公園惡劣地形中步行了49公里。」

得知男童失蹤後，巡護員、當地居民和警方立即展開搜尋，但行動遭大雨阻礙。法拉沃說，他們去年12月30日發現男童的腳印，隔天一早找到這位名叫龐杜（Tinotenda Pundu）的男孩。

當地出身的國會議員穆隆貝吉（Mutsa Murombedzi）表示，男童被送往醫院時雖然虛弱，但身上沒有明顯外傷。穆隆貝吉表示：「他能活下來真是個奇蹟。」

她說：「他夠聰明…懂得睡在高處的岩石上，這樣獅子和其他野生動物就無法接近。」

穆隆貝吉說：「村民也有協助搜索行動，他們邊找邊打鼓，希望男童能循聲而來。」最終是依靠巡護員深入荒野尋獲男童。